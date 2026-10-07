Seguridad

Dictaron la prisión preventiva al policía que hirió de un disparo a un compañero en una garita

El efectivo quedó detenido hasta el 1 de diciembre, acusado de lesiones graves. La víctima recibió un balazo en el tórax mientras se encontraba junto a otros agentes.

Una garita de la Policía en la capital tucumana.
Una garita de la Policía en la capital tucumana. IMAGEN ILUSTRATIVA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia dictó prisión preventiva para el policía Benjamín Díaz, acusado de herir de gravedad de un disparo a su compañero en una garita de Tucumán el martes.
  • El agente disparó su pistola 9 mm e impactó en el tórax de la víctima, quien sobrevivió gracias a la rápida atención médica recibida en el Hospital Centro de Salud.
  • Díaz permanecerá detenido hasta el 1 de diciembre por riesgo procesal, mientras la Fiscalía profundiza peritajes para esclarecer el hecho pese a la queja defensiva.
Resumen generado con IA

El policía acusado de haber herido de un disparo a un compañero durante la madrugada del martes quedó bajo prisión preventiva hasta el 1 de diciembre. La decisión fue tomada este miércoles durante una audiencia en la que se formalizó la investigación y se analizaron las medidas de coerción contra Benjamín Eduardo Díaz, un Personal Transitorio Policial de la Dirección de Distritos Urbanos N° 1.

El hecho ocurrió alrededor de las 0.30 del martes en la garita policial ubicada en la esquina de calle Charcas y pasaje Díaz Vélez. Allí se encontraba Díaz junto a otros efectivos cuando, por circunstancias que son materia de investigación, se produjo el disparo de su arma reglamentaria.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Díaz estaba dentro de la garita, cerca de la puerta, mientras que los policías Nicolás Agustín Albaca Romano, Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán permanecían en el exterior. En ese momento, el acusado habría efectuado un disparo con una pistola calibre 9 milímetros FN Browning.

Un policía resultó herido de un disparo en una garita y se investiga a un compañero de la fuerza

Un policía resultó herido de un disparo en una garita y se investiga a un compañero de la fuerza

El proyectil impactó en el hemitórax izquierdo de Albaca Romano, quien se encontraba en el sector derecho de la garita. El efectivo sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida y debió ser trasladado de urgencia en un móvil policial hasta el Hospital Centro de Salud.

La víctima ingresó en grave estado y recibió atención médica inmediata. De acuerdo con la acusación, el desenlace fatal no se produjo debido a la rápida asistencia que recibió en el hospital.

La acusación y la prisión preventiva

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por el fiscal Carlos Sale. En la audiencia realizada este miércoles 7 de octubre, el auxiliar de fiscal Alejandro Andole describió las circunstancias del hecho y acusó formalmente a Díaz como presunto autor del delito de lesiones graves.

Además, la Fiscalía solicitó que permaneciera detenido con prisión preventiva hasta el 1 de diciembre. El pedido se fundamentó en la existencia de riesgos procesales, principalmente la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez que intervino en la audiencia hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva en los términos solicitados. La defensa del policía, sin embargo, impugnó la resolución.

Mientras tanto, la investigación continuará para determinar con precisión cómo se produjo el disparo dentro de la garita y establecer las circunstancias que rodearon el episodio.

Temas Policía de TucumánMinisterio Público
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un policía resultó herido de un disparo en una garita y se investiga a un compañero de la fuerza

Un policía resultó herido de un disparo en una garita y se investiga a un compañero de la fuerza

Lo más popular
Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
1

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
2

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Club Atlético Lealtad
3

Club Atlético Lealtad

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar
4

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del 10 que apareció cuando ya se iba
5

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del "10" que apareció cuando ya se iba

Ranking notas premium
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
1

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
3

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
4

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
5

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Más Noticias
¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del 10 que apareció cuando ya se iba

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del "10" que apareció cuando ya se iba

Video: Thiago Messi no pudo contener las lágrimas y protagonizó el momento más emotivo de la despedida de Messi

Video: Thiago Messi no pudo contener las lágrimas y protagonizó el momento más emotivo de la despedida de Messi

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Club Atlético Lealtad

Club Atlético Lealtad

Comentarios