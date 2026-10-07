Dictaron la prisión preventiva al policía que hirió de un disparo a un compañero en una garita

El policía acusado de haber herido de un disparo a un compañero durante la madrugada del martes quedó bajo prisión preventiva hasta el 1 de diciembre. La decisión fue tomada este miércoles durante una audiencia en la que se formalizó la investigación y se analizaron las medidas de coerción contra Benjamín Eduardo Díaz, un Personal Transitorio Policial de la Dirección de Distritos Urbanos N° 1.