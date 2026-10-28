Conmoción en Floresta: mataron de un disparo a Manchita, la perra que se refugiaba en una comisaría

Además, remarcaron el alcance institucional de la protesta: "Exigimos que este caso se investigue a fondo, que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y que, si se comprueban responsabilidades, se haga justicia. No podemos permitir que un hecho así quede en el olvido. No se trata solamente de Manchi. Se trata de que ningún animal sea víctima de violencia y de que los hechos denunciados sean investigados con seriedad".