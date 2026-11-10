Seguridad

Balearon en la cabeza a un joven de 19 años en barrio Echeverría

Fue operado de urgencia y permanece en estado reservado. Dos aprehendidos.

INVESTIGACIÓN. Balearon en la cabeza a un joven de 19 años en barrio Echeverría.
INVESTIGACIÓN. Balearon en la cabeza a un joven de 19 años en barrio Echeverría.
Por Redacción Seguridad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Este martes, Rodrigo Ortiz (19) fue baleado en la cabeza en su casa de barrio Echeverría, Tucumán, tras una discusión con dos hombres por causas que se investigan.
  • Dos sujetos llegaron a la vivienda, uno ingresó armado y le disparó en la nuca. Ortiz fue intervenido de urgencia en el hospital Padilla y está con pronóstico reservado.
  • Con los dos sospechosos ya aprehendidos, la Fiscalía de Homicidios avanza en las pericias para esclarecer el móvil del ataque y determinar la situación procesal de ambos.
Resumen generado con IA

Un joven de 19 años fue baleado en la cabeza este martes en barrio Echeverría, al norte de San Miguel de Tucumán. Por el ataque, dos hombres fueron aprehendidos y la Justicia intenta determinar las circunstancias y los motivos de la agresión.

El hecho es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. Los investigadores fiscales Sylvina Ojeda y Germán Díaz supervisaron las distintas medidas realizadas en el lugar, con la intervención de las áreas interdisciplinarias del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima fue identificada como Rodrigo Maximiliano Ortiz. El joven fue trasladado inicialmente al hospital Avellaneda y, debido a la gravedad de su estado, derivado al hospital Ángel C. Padilla.

Allí se constató que presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza, a la altura de la región occipital. Fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y permanece internado con pronóstico reservado.

Según las fuentes investigativas, Ortiz recibió el disparo en su domicilio, ubicado en calle Manuel Estrada al 2.100. El episodio ocurrió alrededor del mediodía.

Las primeras averiguaciones indican que el presunto autor del disparo y otro hombre se habrían presentado en la vivienda, donde se inició una discusión. Por motivos que todavía se investigan, uno de ellos habría ingresado a la propiedad y, en esas circunstancias, le disparó al joven.

Ambos sospechosos fueron aprehendidos. La Fiscalía continúa con las medidas investigativas para establecer cómo se produjo la agresión y cuáles fueron las causas que originaron el ataque.

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