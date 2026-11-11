Galindo dijo presente en la caída de los "Naranjitas" y elogió a Tucumán como sede de torneos nacionales

Su presente en el alto rendimiento lo mantiene lejos de las divisiones formativas, aunque antes de asumir en la franquicia condujo a Los Pumitas. “Estoy un poco alejado de la parte más juvenil; estoy más con Tarucas, Argentina XV y demás. Pero me encanta venir acá, primero porque, además de compañeros de laburo, son amigos, y también para conocer un poco la realidad del rugby argentino, tener un buen pantallazo”, contó. La noche anterior, incluso, acompañó una clínica de rugby infantil junto a la gente de la UAR. “Cuanto más nos apoyemos entre nosotros y más laburemos en conjunto, mejor va a ser”, agregó.