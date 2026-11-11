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Galindo dijo presente en la caída de los "Naranjitas" y elogió a Tucumán como sede de torneos nacionales

El head coach de Argentina XV vio el 49-24 de Rosario frente a los “Naranjitas”, por semifinales del Juvenil M-17. También pidió no apurar el sueño de Los Pumas.

EN EQUIPO. Álvaro Galindo (sentado, de chomba negra) compartió la jornada del Juvenil M-17 con integrantes del sistema de la UAR.
EN EQUIPO. Álvaro Galindo (sentado, de chomba negra) compartió la jornada del Juvenil M-17 con integrantes del sistema de la UAR. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Álvaro Galindo presenció en Tucumán la derrota juvenil de los Naranjitas ante Rosario y elogió a la provincia como sede del torneo para evaluar a los futuros talentos del rugby.
  • Rosario se impuso 49-24 en Los Tarcos y jugará la final del M-17, en una etapa concentrada que reunió a seleccionados de catorce uniones del país, más invitados de Chile y Uruguay.
  • El entrenador pidió no apurar el salto a Los Pumas o Tarucas y destacó el valor formativo de la categoría para nutrir las estructuras del rugby profesional a largo plazo.
Resumen generado con IA

La noche no terminó como soñaban los “Naranjitas”: Rosario se impuso 49-24 en Los Tarcos, por las semifinales del Campeonato Argentino Juvenil M-17, y el seleccionado tucumano jugará el domingo por el tercer puesto. Entre los presentes estuvo Álvaro Galindo, head coach de Argentina XV, que siguió de cerca a una generación que, con los años, podría golpear la puerta de la franquicia del NOA.

El ex Puma celebró que la provincia haya sido elegida sede de la etapa Concentrada, que reúne a seleccionados de 14 uniones del país, además de Uruguay y Chile. “Estoy muy contento de que se haga en Tucumán. Creo que el marco que tiene el partido de Tucumán va a confirmar que es una linda plaza para jugar un torneo. A esta edad se ve muchísimo entusiasmo, esas ganas de jugar. Si por ahí se ven muchos errores, es por eso: porque los chicos intentan. Desde las nueve de la mañana vimos muy buenos partidos”, aseguró.

Un primer paso

Ante la consulta por el sueño de llegar a Los Pumas o a Tarucas, el entrenador pidió paciencia. “Me parece demasiado apresurado. Creo que tienen que aprovechar esto: representar a la provincia y ser los mejores de su categoría. Ya es un logro muy lindo, quizás su primer paso dentro de un proceso de selección. Si están jugando acá es porque pasaron esa parte del proceso, así que es muy apresurado pensar en cosas más adelante. Que sepan que no es fácil ser seleccionado y que lo disfruten”, explicó.

Sobre lo que falta pulir en las estructuras juveniles, el formado en Universitario eligió la prudencia. “Tendría que meterme mucho más de lleno en los procesos de los diferentes seleccionados. Conozco un poco más lo de acá, del NOA, y te puedo decir que en Tucumán se empieza con tiempo, en M-16, y todos los entrenadores tratan de estar presentes en los partidos de las divisiones para ver y tener a los mejores jugadores. No sería respetuoso si digo que a los procesos les falta algo”, reconoció.

Su presente en el alto rendimiento lo mantiene lejos de las divisiones formativas, aunque antes de asumir en la franquicia condujo a Los Pumitas. “Estoy un poco alejado de la parte más juvenil; estoy más con Tarucas, Argentina XV y demás. Pero me encanta venir acá, primero porque, además de compañeros de laburo, son amigos, y también para conocer un poco la realidad del rugby argentino, tener un buen pantallazo”, contó. La noche anterior, incluso, acompañó una clínica de rugby infantil junto a la gente de la UAR. “Cuanto más nos apoyemos entre nosotros y más laburemos en conjunto, mejor va a ser”, agregó.

Según el DT, los entrenadores son clave para que los chicos compitan sin tanta presión. “Pasa mucho por ellos, por la comunicación que les transmiten y la libertad que les dan. Los chicos saben que hicieron un montón para llegar acá, y si están acá es por algo: algo bueno deben tener. Tienen que concentrarse en eso. Si fueron elegidos por sus entrenadores es porque confían en ellos, así que aprovechen eso y se suelten”, cerró.

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