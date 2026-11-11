Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Irán declaró este miércoles a la Armada y a la Fuerza Aérea Argentina como “organizaciones terroristas”, en una decisión que profundiza el enfrentamiento diplomático con el gobierno de Javier Milei. La medida fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, que justificó la decisión en el principio de reciprocidad y advirtió que la Argentina deberá asumir las consecuencias de su accionar.