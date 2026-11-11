Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Resumen para apurados
- Irán declaró este miércoles como organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina en represalia a sanciones previas del gobierno de Milei.
- En marzo, Argentina catalogó de terroristas a los Guardianes de la Revolución por los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, expulsando luego a su diplomático.
- La decisión profundiza la crisis bilateral y Teherán advirtió sobre consecuencias, en un contexto de fuerte alineamiento de Milei con Estados Unidos e Israel.
Irán declaró este miércoles a la Armada y a la Fuerza Aérea Argentina como “organizaciones terroristas”, en una decisión que profundiza el enfrentamiento diplomático con el gobierno de Javier Milei. La medida fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, que justificó la decisión en el principio de reciprocidad y advirtió que la Argentina deberá asumir las consecuencias de su accionar.
Según el comunicado oficial, la resolución se tomó en virtud de una ley aprobada por Teherán en 2019, que habilita al país a tomar represalias contra los Estados que designen a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas.
“De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas”, expresó la Cancillería iraní.
Además, el gobierno de ese país calificó como una “medida hostil” la decisión adoptada por Buenos Aires y lanzó una advertencia: “El Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción”. Sin embargo, no precisó qué tipo de represalias podría adoptar.
El antecedente inmediato se remonta a marzo, cuando, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, la administración de Milei declaró a los Guardianes de la Revolución -el cuerpo militar e ideológico de la República Islámica- como organización terrorista. Esa clasificación habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas.
La Argentina sostiene que los Guardianes de la Revolución tuvieron vínculos con el movimiento chiita libanés Hezbolá, al que la Justicia argentina atribuye responsabilidad por los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994.
El primer ataque dejó 29 muertos, mientras que el segundo provocó 85 víctimas fatales y cientos de heridos. Ambos atentados marcaron la historia reciente del país y continúan siendo un eje central de la relación diplomática entre Buenos Aires y Teherán.
La decisión argentina se había sumado, además, a otra medida adoptada en enero, cuando el Gobierno incluyó a la Fuerza Quds, una unidad de operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución, en el listado de organizaciones terroristas.
En abril, la tensión bilateral tuvo otro capítulo con la expulsión del máximo representante diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.
Desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, Milei profundizó el alineamiento de la política exterior argentina con Estados Unidos e Israel, países a los que considera sus principales aliados. En ese marco, respaldó las acciones militares conjuntas de ambos Estados contra Irán, que desencadenaron la actual guerra en Medio Oriente.
La respuesta de Teherán tampoco es inédita. A comienzos de noviembre, Irán aplicó el mismo principio de reciprocidad contra el Reino Unido: declaró al servicio de inteligencia exterior británico MI6 como grupo hostil y calificó a la Armada Real y a la Fuerza Aérea Real como organizaciones terroristas.