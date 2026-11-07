Olvidar dónde quedaron los anteojos es normal, no saber para qué se usan es lo alarmante

La ciencia detrás de los despistes cotidianos

La mayoría de las fallas de memoria que experimentamos a diario no son problemas de almacenamiento del cerebro, sino fallos de atención en el momento de registrar la información. Cuando apoyamos los anteojos o las llaves mientras pensamos en la rutina del día, el cerebro actúa en "piloto automático". Al no haber prestado atención en el segundo exacto en que soltamos el objeto, la información nunca se guardó en la memoria a largo plazo.