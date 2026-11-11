La renovación de Lionel Scaloni en la selección argentina: el récord que el DT puede romper en el Mundial 2030

Hay un detalle que juega a favor de esa posibilidad. La FIFA confirmó que Argentina tendrá asegurada su presencia en el Mundial 2030 por ser una de las sedes de los partidos especiales por el centenario de la competencia. El torneo se disputará en territorio argentino, como parte de una celebración que también tendrá partidos en Uruguay y Paraguay. El torneo, en su desarrollo principal, se organizará en España, Marruecos y Portugal.