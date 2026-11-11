La renovación de Lionel Scaloni en la selección argentina: el récord que el DT puede romper en el Mundial 2030

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni acordó con la AFA extender su contrato como DT de la Selección argentina hasta 2030, según se anunciará este jueves en Buenos Aires para sostener el proyecto.
- Tras dudas surgidas luego del Mundial 2026, la dirigencia de Claudio Tapia priorizó retener al exitoso cuerpo técnico campeón del mundo en 2022 y bicampeón de América.
- Scaloni será el primer DT nacional en dirigir tres Mundiales, superando a Menotti y Bilardo, mientras asume el desafío del recambio generacional ante la ausencia de Messi.
Lionel Scaloni está a punto de escribir otro capítulo en la historia de la selección argentina. Después de varios meses de incertidumbre, habría llegado a un acuerdo con la AFA para extender su vínculo hasta 2030. La renovación se anunciaría oficialmente este jueves, durante una conferencia de prensa que compartiría con Claudio "Chiqui" Tapia.
Además, la continuidad del DT nacido en Pujato también le abrirá la puerta a una marca histórica: convertirse en el primer entrenador en dirigir a Argentina en tres Copas del Mundo.
Hasta ahora, los dos técnicos que consiguieron levantar el máximo trofeo con la Selección habían participado en dos ediciones mundialistas. César Luis Menotti condujo al equipo en Argentina 1978 y España 1982, mientras que Carlos Salvador Bilardo estuvo al frente en México 1986 e Italia 1990.
Scaloni ya dirigió a la Selección en Qatar 2022 y en el Mundial 2026. Si permanece en el cargo hasta 2030, será el primero en alcanzar tres participaciones mundialistas como entrenador de Argentina.
Hay un detalle que juega a favor de esa posibilidad. La FIFA confirmó que Argentina tendrá asegurada su presencia en el Mundial 2030 por ser una de las sedes de los partidos especiales por el centenario de la competencia. El torneo se disputará en territorio argentino, como parte de una celebración que también tendrá partidos en Uruguay y Paraguay. El torneo, en su desarrollo principal, se organizará en España, Marruecos y Portugal.
De las dudas a un nuevo ciclo hasta 2030
La continuidad de Scaloni había quedado bajo interrogantes después de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. Con su contrato próximo a vencer en diciembre, había evitado garantizar su permanencia. "No sé si voy a seguir después de diciembre", había expresado, dejando abierta la posibilidad de cerrar una etapa que comenzó en 2018, después del Mundial de Rusia.
Sin embargo, durante los meses siguientes, las posiciones se acercaron. La motivación del entrenador para continuar, el respaldo de sus colaboradores y la intención de la dirigencia de sostener el proyecto fueron determinantes para encaminar las negociaciones.
La AFA siempre tuvo como prioridad garantizar la continuidad del cuerpo técnico. Incluso, durante una de las últimas fechas FIFA, la entidad difundió imágenes de una reunión entre Scaloni y Tapia, interpretada como una señal positiva en medio de las conversaciones.
El entendimiento contemplaría también la continuidad de los integrantes del cuerpo técnico, una cuestión importante para sostener una estructura de trabajo que lleva varios años al frente del seleccionado.
Un ciclo que cambió la historia de la Selección
Desde su llegada al seleccionado mayor, en septiembre de 2018, Scaloni construyó uno de los procesos más exitosos de la historia del fútbol argentino.
La Copa América de Brasil 2021 terminó con una sequía de 28 años sin títulos. Después llegó la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. A esa colección de conquistas se sumó la posibilidad de disputar otra final mundialista en 2026.
El entrenador consiguió consolidar una identidad de juego, recuperar la conexión entre el equipo y los hinchas y construir un grupo que atravesó diferentes momentos sin perder competitividad.
Su gestión también modificó el lugar de Argentina en el escenario internacional. La Selección volvió a ser protagonista habitual de las grandes competencias y logró sostenerse entre los equipos más importantes del mundo.
El desafío de construir una Selección sin Messi
Si la renovación se concreta, Scaloni tendrá por delante un desafío diferente. Después de haber alcanzado los principales objetivos deportivos, deberá conducir el recambio generacional y preparar a la Selección para una etapa que, inevitablemente, estará marcada por la ausencia de Lionel Messi.
El proceso ya comenzó con las despedidas de Ángel Di María y Nicolás Otamendi, mientras que otros integrantes de la generación campeona del mundo, como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, perdieron continuidad en las convocatorias recientes.
Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico todavía forman parte del seleccionado, aunque su presencia en 2030 dependerá de su evolución deportiva y de las decisiones del cuerpo técnico.
En contrapartida, Scaloni cuenta con una base consolidada que incluye a Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.