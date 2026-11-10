La Selección argentina comenzó a entrenarse en Ezeiza: cuándo juega ante Uruguay y Costa Rica

Una fecha FIFA con cambios en la selección argentina

La convocatoria de noviembre tiene una particularidad: será la primera fecha FIFA sin Lionel Messi, habitual referente y figura del equipo. En ese contexto, el seleccionado comenzará a transitar una nueva etapa bajo la conducción de Scaloni, que tendrá la posibilidad de observar alternativas y evaluar a los 28 jugadores convocados.