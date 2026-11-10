La Selección argentina comenzó a entrenarse en Ezeiza: cuándo juega ante Uruguay y Costa Rica

Resumen para apurados
- La Selección argentina inició este martes sus entrenamientos en Ezeiza para preparar los amistosos de fecha FIFA frente a Uruguay y Costa Rica.
- La práctica a puertas cerradas marca el inicio de una etapa sin Lionel Messi, con 28 convocados por Scaloni que incluyen caras nuevas y retornos.
- Los duelos ante Uruguay en La Bombonera y Costa Rica en Córdoba permitirán a Scaloni probar variantes y proyectar el recambio del equipo a futuro.
La selección argentina puso en marcha este martes su preparación para los dos compromisos de la fecha FIFA de noviembre. Con varios futbolistas que habían arribado el lunes al país, el plantel realizó su primera práctica en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.
El entrenamiento comenzó a las 10 y se desarrolló a puertas cerradas. Durante la mañana, las redes sociales oficiales del seleccionado compartieron imágenes de la llegada de algunos convocados, entre ellos Enzo Fernández, Agustín Giay, Valentín “Colo” Barco y José Manuel “Flaco” López.
La actividad continuará este miércoles 11, desde las 17. En esa oportunidad, los primeros 15 minutos de la práctica estarán abiertos para la prensa, que podrá observar parte de los movimientos del equipo.
El jueves, también a las 17, el plantel tendrá su último entrenamiento antes del partido frente a Uruguay. La jornada incluirá además una conferencia de prensa de Lionel Scaloni.
Una fecha FIFA con cambios en la selección argentina
La convocatoria de noviembre tiene una particularidad: será la primera fecha FIFA sin Lionel Messi, habitual referente y figura del equipo. En ese contexto, el seleccionado comenzará a transitar una nueva etapa bajo la conducción de Scaloni, que tendrá la posibilidad de observar alternativas y evaluar a los 28 jugadores convocados.
Entre las principales novedades de la lista aparecen la primera citación de Aaron Anselmino y los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo.
Cuándo juega la selección contra Uruguay y Costa Rica
El primer compromiso será ante Uruguay, este viernes desde las 20, en La Bombonera. El segundo partido de la doble fecha llegará el martes 17, cuando Argentina se enfrente con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Los dos amistosos servirán para que Scaloni pruebe variantes y observe a los futbolistas convocados en el inicio de esta etapa sin Messi.