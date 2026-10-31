¿Por qué las rutas hacia Brasil podrían estar colmadas en las vacaciones?

Lo que hay que entender es que si el cambio de la moneda nacional argentina es favorable con respecto al Real, eso se reflejará en tierras brasileñas. Comparar los costos de la temporada pasada entre Argentina y Brasil no tendrá modificación perceptible. Sin embargo, para que el rendimiento de la coyuntura en el destino se optimice se puede trabajar desde el punto salida. El cambio favorable revitaliza los viajes en vehículo hacia destinos tradicionales del sur brasileño Florianópolis, Camboriú, Bombinhas y Torres, los que están mucho más cercanos a Argentina.