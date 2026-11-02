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Dos fines de semana largos en noviembre: qué provincias tendrán feriados y asuetos especiales

La visita del papa León XIV, los asuetos provinciales y el traslado del Día de la Soberanía Nacional modifican el almanaque del mes. Qué días no se trabaja y cómo se pagan.

Noviembre contará con dos fines de semana largo tras el asueto del 2 de noviembre.
Noviembre contará con dos fines de semana largo tras el asueto del 2 de noviembre. Imagen: El Cronista
Por Redacción Sociedad Hace 8 Min

Noviembre de 2026 tendrá un almanaque diferente al resto de los calendarios anteriores, con dos fines de semana largos en un mismo mes. Mediante el Decreto 1103/2026, el presidente Javier Milei confirmó el esquema para el primer tramo del período, que contará con días festivos excepcionales ante la visita del Sumo Pontífice, el papa León XIV. A esta ocasión especial se adhieren asuetos administrativos y fechas trasladables que completan un ciclo bastante movido en cuanto a festividades.

Cuándo será feriado nacional por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Cuándo será feriado nacional por la visita del Papa León XIV a la Argentina

El calendario de jornadas no laborables de noviembre se transformó en el último tiempo para sumar tres fechas especiales a la ya establecida por el Día de la Soberanía Nacional. Una de las ocasiones tendrá alcance nacional y será por la llegada del papa León XIV a la Argentina, a la que luego le seguirán descansos oficiales provinciales. A ello se suman las disposiciones jurisdiccionales por el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre.

Feriados de noviembre: qué provincias tendrán dos fines de semana largo 

En Tucumán y otras provincias como Formosa, Chaco, Corrientes, Jujuy y Santiago del Estero, los gobiernos locales decretaron cese administrativo y escolar este 2 de noviembre en conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. En nuestra jurisdicción, el Decreto 2.668/1, firmado por Osvaldo Jaldo, estableció la suspensión de actividad para trabajadores de la administración pública y establecimientos educativos, lo que generó un fin de semana largo para los alcanzados por esta medida.

Al descanso que declararon las autoridades regionales le sigue un feriado nacional que alcanza a todo el territorio federal. Mediante decreto, el Poder Ejecutivo estableció el día 25 de septiembre declarar jornada no laborable en toda la extensión argentina al lunes 9 de noviembre, con motivo de la gira de visita del papa León XIV por Sudamérica, que comenzará el 6 de noviembre por Uruguay, seguirá por Argentina y terminará en Perú.

La agenda del Papa y el impacto que tendrá en el almanaque de feriados nacionales

El recorrido del papa León comenzará por Montevideo hasta el domingo 8 de noviembre, fecha en la que llegará a la Argentina. Su estadía se extenderá hasta el miércoles 11, cuando partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima. Durante cuatro días, la agenda contempla misas, encuentros con autoridades, representantes de organizaciones sociales, trabajadores, jóvenes y referentes religiosos en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Luego de la jornada festiva declarada para el 9 de noviembre, el martes 10 será feriado solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. La normativa fijó esa medida por las necesidades de organización, seguridad, logística y ordenamiento de la circulación derivadas de las actividades y los traslados del Papa durante esa fecha en ambos distritos.

Esquema laboral y el segundo descanso XXL por otro feriado nacional

El miércoles 11 de noviembre, en tanto, el asueto regirá únicamente en la provincia de Buenos Aires. La decisión responde a las actividades programadas para la última jornada de la estadía del pontífice, antes de su partida desde Ezeiza rumbo a Perú. Al tratarse de feriados, no habrá actividad habitual en las escuelas y dependencias públicas de las jurisdicciones alcanzadas. En el ámbito privado, los empleadores deberán respetar el régimen de descansos nacionales o locales, según corresponda. Quienes presten tareas durante esas jornadas percibirán los haberes habituales más una suma equivalente, lo que representa el pago doble por el día trabajado, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo.

Pero a este penúltimo mes del año no se le agotan las ocasiones especiales y un segundo fin de semana largo se colocará a fines de mes. Del 21 al 23 de noviembre habrá un descanso XXL por el Día de la Soberanía Nacional. La conmemoración del 20 de noviembre se moverá al lunes 23, de acuerdo con el régimen de fechas trasladables.

Feriado por el Día de la Soberanía Nacional: alcance y pago de la jornada

El Día de la Soberanía Nacional será asueto nacional en todo el país el lunes 23 de noviembre. La fecha conmemora originalmente el 20 de noviembre, pero se diferirá al lunes siguiente de acuerdo con el régimen aplicable a los feriados trasladables. La jornada alcanzará tanto al sector público como al empresarial. No habrá clases en escuelas públicas ni privadas, mientras que las dependencias estatales no tendrán atención habitual, salvo los servicios esenciales y las guardias que correspondan.

En el ámbito privado, los trabajadores tendrán descanso. Quienes deban prestar tareas cobrarán la remuneración habitual más una suma equivalente, por lo que percibirán el doble por esa jornada, según la Ley de Contrato de Trabajo. El feriado formará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre.

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