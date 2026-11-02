Dos fines de semana largos en noviembre: qué provincias tendrán feriados y asuetos especiales

Esquema laboral y el segundo descanso XXL por otro feriado nacional

El miércoles 11 de noviembre, en tanto, el asueto regirá únicamente en la provincia de Buenos Aires. La decisión responde a las actividades programadas para la última jornada de la estadía del pontífice, antes de su partida desde Ezeiza rumbo a Perú. Al tratarse de feriados, no habrá actividad habitual en las escuelas y dependencias públicas de las jurisdicciones alcanzadas. En el ámbito privado, los empleadores deberán respetar el régimen de descansos nacionales o locales, según corresponda. Quienes presten tareas durante esas jornadas percibirán los haberes habituales más una suma equivalente, lo que representa el pago doble por el día trabajado, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo.