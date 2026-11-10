Fotografiaron a Juan Darthés en un shopping de Río de Janeiro

Días después de conocerse el fallo, el 29 de mayo, Darthés y Leone habían dado su primera señal pública a través de sus estados de WhatsApp. Ambos compartieron, de manera simultánea, una fotografía acompañada por una frase en portugués: “Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación”. No hicieron ninguna referencia al juicio ni a la sentencia. La publicación fue realizada en el idioma del país donde el actor vive desde 2018, cuando se radicó en Brasil tras la denuncia pública de Fardin.