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Fotografiaron a Juan Darthés en un shopping de Río de Janeiro

Es la primera imagen pública que se conoce desde que la Justicia brasileña confirmó la pena de seis años de prisión en la causa iniciada por Thelma Fardin.

Tras la ratificación de su condena, Juan Darthés reapareció en un shopping.
Tras la ratificación de su condena, Juan Darthés reapareció en un shopping. Hola
Por Redacción Espectáculos 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Juan Darthés fue fotografiado en un shopping de Río de Janeiro junto a su esposa, en su primera aparición pública tras ratificarse su condena a seis años por abuso sexual.
  • En mayo, la Justicia de Brasil confirmó la pena contra el actor por la causa iniciada en 2018 por Thelma Fardin, tras desestimar los últimos recursos de apelación de su defensa.
  • Pese a que los abogados de Darthés buscarán agotar nuevas instancias judiciales, el fallo sienta un precedente clave para víctimas en litigios de abuso transfronterizos.
Resumen generado con IA

Juan Darthés fue captado mientras compraba en un local de indumentaria de un reconocido shopping de Río de Janeiro. Estaba acompañado por su esposa, María del Carmen Leone. Se trata de su primera aparición pública desde que, a principios de mayo, el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil ratificó la condena a seis años de prisión por abuso sexual.

La imagen fue difundida en la cuenta de Instagram del programa Sálvese Quien Pueda, de América TV, conducido por Yanina Latorre. En el video se observa al actor caminar rápidamente dentro del comercio, con una campera y una gorra, mientras lleva bolsas en sus manos. “Darthés de compras en Río. Iba mirando para abajo y no se sacaba la gorra”, señaló el ciclo en sus redes sociales.

En mayo, el tribunal brasileño rechazó los dos recursos que había presentado la defensa del actor para intentar revertir la sentencia. De esa manera, quedó ratificada la condena por el abuso sexual cometido contra la actriz Thelma Fardin durante una gira de la telenovela Patito Feo en Nicaragua. La causa se inició con la denuncia formal presentada por Fardin en 2018 y llegó a juicio en 2021.

Días después de conocerse el fallo, el 29 de mayo, Darthés y Leone habían dado su primera señal pública a través de sus estados de WhatsApp. Ambos compartieron, de manera simultánea, una fotografía acompañada por una frase en portugués: “Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación”. No hicieron ninguna referencia al juicio ni a la sentencia. La publicación fue realizada en el idioma del país donde el actor vive desde 2018, cuando se radicó en Brasil tras la denuncia pública de Fardin.

Pese al rechazo de los recursos, desde el estudio del abogado Fernando Burlando, a cargo de la defensa, sostuvieron que el caso todavía no está cerrado. En ese momento señalaron que la decisión sobre los recursos especial y extraordinario no agotaba todas las instancias disponibles en el sistema judicial brasileño y manifestaron la intención de continuar por las vías que restaran.

Fotografiaron a Juan Darthés en un shopping de Río de Janeiro

El testimonio de Thelma Fardin

También en mayo, Fardin habló sobre el proceso judicial en el noticiero de Eltrece, durante una entrevista con Nelson Castro y Dominique Metzger. Allí compartió sus sensaciones después de un recorrido extenso, atravesado por obstáculos, y definió el fallo como una victoria personal y colectiva.

“Fue un recorrido arduo, pero también las sensaciones de mucho orgullo, las sensaciones de una victoria enorme personal, una victoria de un equipo muy grande y de toda una sociedad”, resumió al comienzo de la entrevista.

La actriz también recordó el impacto que tuvo la decisión de Darthés de trasladarse a Brasil y las dificultades que implicaba buscar justicia en otro país. “El día que se fue a Brasil realmente dije: ¿cómo se hace, cómo se persigue a una persona para conseguir justicia en otro país, con otra lengua, con otro código?”, expresó.

Fardin destacó que el derecho fue la herramienta que le permitió sostenerse durante el proceso. “Hoy yo entiendo esta situación desde el derecho, porque fue una herramienta que me permitió a mí pararme sobre mis propios pies y decir: bueno, ¿cómo se consigue justicia? Y el camino era el camino judicial, porque también para mí era importante poder sentar un precedente y hacer un recorrido serio en la justicia”, explicó.

Finalmente, describió el camino como una “carrera de obstáculos y de resistencia” y sostuvo que lo determinante no fue la velocidad para llegar a una resolución, sino la capacidad de afrontar las dificultades del sistema judicial. “No es quién llega más rápido, es quién resiste, quién aguanta frente a todos los obstáculos que pone el sistema de justicia”, afirmó.

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