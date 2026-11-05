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La hija mayor de Nicole Neumann, Indiana Cubero, sorprendió con la microbikini que será tendencia este verano

La hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero compartió imágenes de sus vacaciones familiares y mostró un traje de baño con uno de los estampados que será protagonista de la próxima temporada. La publicación recibió miles de reacciones en Instagram.

La hija mayor de Nicole Neumann, Indiana Cubero, sorprendió con la microbikini que será tendencia este verano
La hija mayor de Nicole Neumann, Indiana Cubero, sorprendió con la microbikini que será tendencia este verano FOTO INSTAGRAM
Por Redacción Espectáculos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Durante sus vacaciones familiares, la modelo Indiana Cubero lució en Instagram una microbikini verde a cuadros para anticipar las tendencias de la temporada estival.
  • La joven de 18 años posó con un diseño de Guadalupe Cid, tras haber sumado experiencia en las pasarelas del BAFWEEK y en campañas para la marca Ona Sáez.
  • La publicación generó miles de reacciones y afianza el perfil de la hija de Nicole Neumann como referente de moda e influencer en la escena nacional.
Resumen generado con IA

Indiana Cubero volvió a llamar la atención en las redes sociales con una apuesta de moda que anticipa las tendencias del verano 2027. La hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero aprovechó sus vacaciones familiares para lucir una microbikini verde con estampado cuadrillé, un diseño que gana protagonismo entre las propuestas de la próxima temporada.

A sus 18 años, la joven modelo e influencer compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, donde dejó ver los detalles del conjunto elegido para disfrutar de los días de calor. El traje de baño pertenece a la firma argentina Guadalupe Cid y combina un estilo clásico con uno de los motivos que vuelve a instalarse en la moda estival.

El diseño está compuesto por un corpiño triangular con breteles finos y una bombacha de formato tradicional. El estampado cuadrillé, con predominio de tonos verdes y una estética similar al tartán escocés, le aporta personalidad a una propuesta que se perfila entre las favoritas del verano.

El look de Indiana Cubero que anticipa el verano 2027

Para completar el estilismo, Indiana eligió accesorios discretos que acompañaron la impronta del traje de baño. En las imágenes se la puede ver con un collar plateado con un dije de dos corazones entrelazados y el cabello recogido en una trenza.

La hija mayor de Nicole Neumann, Indiana Cubero, sorprendió con la microbikini que será tendencia este verano

Las fotografías fueron tomadas frente al espejo de su habitación y en el complejo donde se hospedó durante las vacaciones junto a su mamá, Nicole Neumann, y el resto de su familia.

La publicación no pasó inadvertida entre sus seguidores y acumuló miles de interacciones. Entre los comentarios se destacó el de su novio, el futbolista de Vélez Thiago Silvero, quien le dedicó un mensaje romántico: "Te amo, sos hermosa mi vida", acompañado por un corazón rojo.

Indiana Cubero consolida su camino en el mundo del modelaje

La aparición con la microbikini se suma a otras producciones con las que Indiana viene ganando espacio en la industria de la moda. Meses atrás, la joven compartió pasarela con su hermana Allegra durante BAFWEEK, uno de los eventos más importantes del calendario fashion argentino.

La hija mayor de Nicole Neumann, Indiana Cubero, sorprendió con la microbikini que será tendencia este verano

También participó en una campaña de LS, la línea vinculada a Ona Sáez que desarrolla prendas de edición limitada e intervenidas a mano.

En aquella producción, Indiana mostró una faceta más urbana y rockera, con combinaciones de denim, lencería y accesorios con tachas. Entre los conjuntos se destacaron los jeans oversize intervenidos, las musculosas blancas, los corpiños negros con detalles metalizados y los complementos de inspiración gótica.

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