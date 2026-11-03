Accidente de ala delta en Río de Janeiro: cuáles son las hipótesis sobre la muerte de un turista argentino

El accidente ocurrió el lunes por la mañana, cuando el ala delta se estrelló contra un muro próximo a la rampa de aterrizaje. Los bomberos recibieron el alerta a las 11.23 y rescataron a las dos personas, que fueron trasladadas en helicóptero al Hospital Municipal Miguel Couto. Sin embargo, ambas llegaron en estado crítico y murieron poco después. Según informaron los equipos de emergencia, ya presentaban un paro cardiorrespiratorio durante el rescate.