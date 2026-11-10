Quién era Apolo Kidd, el cantante que murió a los 28 años

Resumen para apurados
- El músico argentino Apolo Kidd murió a los 28 años el 7 de noviembre en Buenos Aires, agobiado por presiones de estafas y contratos abusivos, según denunció su familia.
- Desde 2012 producía bajo el sello 808SAVAGE y sumaba 700.000 seguidores. Poco antes del hecho, había publicado mensajes sobre el duro esfuerzo y las presiones de su carrera.
- El caso conmocionó a sus seguidores y visibiliza la vulnerabilidad de los músicos independientes ante contratos abusivos, extorsiones y el estrés en el negocio musical.
La muerte de Apolo Kidd, el artista de 28 años conocido como cantante y productor musical, generó conmoción entre sus seguidores. En medio del dolor, su familia difundió un comunicado en el que reveló las dificultades que atravesaba en el ambiente artístico, entre ellas presuntas estafas, vínculos conflictivos y contratos abusivos que, según denunciaron, llegaron a convertirse en mecanismos de extorsión.
Los familiares explicaron que esos problemas laborales y personales le provocaron una presión y un estrés que no logró manejar y que, finalmente, “lo llevaron a tomar la peor decisión”. Según precisaron, el hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre, cerca de las 20.30.
Semanas antes de su muerte, el músico había compartido en Instagram algunas reflexiones sobre su carrera y el camino que estaba recorriendo. “Avanzando con los registros, laburando en silencio, se acerca mi hora...”, había escrito.
En esa publicación también hizo referencia al esfuerzo que implicaba abrirse paso en la industria musical: “Las miles de horas pateando hacia el objetivo no fueron joda ni chiste. Antes era antes. Que estuvo difícil les digo que sí, esto no es joda aunque parezca fácil...”.
“La gente y la ambición te comen el coco mal. Pero acá estoy, recontra foco y más conmigo que nunca. Manejen el aura mis amores”, agregó.
En otro mensaje, el artista habló de las personas que lo acompañaban y de los proyectos que tenía por delante. “No voy a entrar pateando el tablero, pero voy a hacer que se den cuenta. Mis aliados son de distintos terrenos pero lo que tienen en común es que el respeto es el mismo”, expresó.
También agradeció a quienes habían estado junto a él desde sus comienzos y a quienes se sumaron después: “Para los que son de verdad, saben de qué hablo. Gracias y fortuna para todos los que están acá conmigo. Los del día 1 y los de ahora”.
El comunicado de la familia de Apolo Kidd
En su mensaje, los familiares señalaron que Marcos había tenido que superar numerosos obstáculos para desarrollar su carrera, pese al acompañamiento de sus seres queridos y amigos.
“Marcos no tuvo una vida fácil”, escribieron al comienzo del comunicado. Luego destacaron sus condiciones artísticas y el esfuerzo que había realizado para crecer en la música: “Sabemos que Marcos contaba con todo lo necesario para llegar a ser un artista reconocido por su música, trabajó muy duro para superar obstáculos, desarrollarse en su carrera, y por sobre todas las cosas, contaba con una creatividad interminable para componer y abarcar muchos estilos de música”.
Sin embargo, también describieron situaciones que habían complicado su recorrido profesional y personal. “Vínculos no tan sanos, estafas, contratos abusivos que se convirtieron en mecanismos de extorsión; distintas cuestiones que en estos momentos no tiene sentido profundizar, le generaron mucha presión y un estrés que no logró manejar”, manifestaron.
La familia agradeció además los mensajes de acompañamiento recibidos tras conocerse la noticia y compartió una frase que, según contó, la conmovió especialmente: “No muere quien se va, muere quien es olvidado...”.
En el cierre, pidió que el músico sea recordado por su talento, su dedicación y su calidad humana. “Queremos recordarlo siempre por su enorme talento, su dedicación incansable y su lucha como artista, productor, compositor y cantante, pero por sobre todas las cosas un ser humano con un corazón enorme, que lo que más deseaba era el trabajar por la felicidad de todos los que amaba”, expresaron.
Quién era Apolo Kidd
Apolo Kidd era el nombre artístico de Marcos Daniel, nacido el 28 de diciembre de 1997 en la ciudad de Buenos Aires. Según su biografía en Spotify, tenía raíces brasileñas por parte de sus padres y desde la adolescencia se interesó por distintos géneros musicales, hasta comenzar a construir un estilo propio.
Su recorrido en la industria comenzó detrás de los controles. En 2012 montó su primer estudio de grabación, al que llamó “808SAVAGE”, denominación que también utilizaba para firmar sus producciones.
Con el tiempo empezó a grabar sus propias canciones y a desarrollar su proyecto como artista. Además de cantante, se desempeñó como productor y compositor.
Su actividad musical también tuvo repercusión en las redes sociales, donde había reunido a más de 700.000 seguidores que acompañaban sus lanzamientos y publicaciones.