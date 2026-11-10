Quién era Apolo Kidd, el cantante que murió a los 28 años

“Marcos no tuvo una vida fácil”, escribieron al comienzo del comunicado. Luego destacaron sus condiciones artísticas y el esfuerzo que había realizado para crecer en la música: “Sabemos que Marcos contaba con todo lo necesario para llegar a ser un artista reconocido por su música, trabajó muy duro para superar obstáculos, desarrollarse en su carrera, y por sobre todas las cosas, contaba con una creatividad interminable para componer y abarcar muchos estilos de música”.