Salir de día y volver de noche: cómo cumplirá Juan Darthés la condena a seis años de prisión

Desde Amnistía Internacional señalaron que “la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”. Además, destacaron que el fallo reafirma que la violencia sexual fue probada y que, en esta etapa, no corresponde volver a discutir los hechos ni las pruebas ya valoradas por la Justicia.