Cronograma oficial del martes 10 de León XIV en Argentina: cómo será la intensa agenda de su tercer día en el país
El Sumo Pontífice encabeza una jornada histórica en la capital mediterránea ante un millón de fieles en FAdeA. Tras su paso por la Catedral, regresará a Buenos Aires para presidir un masivo encuentro juvenil y acompañar la vigilia en Luján.
Resumen para apurados
- El papa León XIV encabezó este martes una misa multitudinaria en Córdoba y continuará su agenda en Buenos Aires para reunirse con jóvenes durante su gira apostólica.
- En su tercer día en el país, el pontífice congregó a un millón de fieles en FAdeA, histórico predio papal de 1987, y visitó la Catedral para dialogar con el clero.
- Su retorno a la Capital Federal para el encuentro juvenil en Palermo y la vigilia en Luján marcarán el preludio de la jornada final de su histórico viaje por el país.
Mientras el Papa oficia una misa multitudinaria en el recinto de la Fábrica Argentina de Aviones, cientos de otros eventos terminan de ultimarse en el tercer día de León XIV en el país. Al Sumo Pontífice le espera una jornada intensa de tránsito por la provincia de Córdoba que comenzó y culminará en la terminal aérea local. El Santo Padre visitará La Docta celebrando la santa ceremonia en el enorme terreno de FAdeA, seguido de la visita a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción y por último una salida de nuevo en el Boeing 737 MAX 8 hacia Buenos Aires, donde su jornada seguirá con el Encuentro con los Jóvenes.
El Papa se encuentra celebrando la Santa Eucaristía por la santificación del pueblo argentino en su tercer día en el suelo patrio. La provincia de Córdoba preparó el enorme predio de FAdeA, donde se estimó la presencia de cerca de un millón de personas y con una vigilia previa en la que ya estaban presentes unas 450.000 personas. El oficio comenzó a las 10:00 horas. La liturgia se celebra en memoria de san León Magno, el Papa cuyo nombre lleva el mismísimo Santo Padre y en un espacio con historia papal donde Juan Pablo II ofició su celebración en 1987.
Encuentro del papa León XIV en el casco histórico cordobés
Una vez culminado el oficio religioso y tras un breve receso, la actividad oficial continuará durante la tarde en el casco histórico de la capital cordobesa. A las 15:15 horas, el Santo Padre mantendrá un encuentro testimonial con representantes del clero, la vida consagrada y los seminaristas de todo el país en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Allí, durante unos 50 minutos, compartirá su mensaje, responderá preguntas de la comunidad religiosa y rezará ante las veneradas imágenes del Señor del Milagro y de Nuestra Señora del Rosario del Milagro.
Finalizada la actividad en el templo mayor cordobés, la comitiva papal se dirigirá directamente al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella para emprender el vuelo de regreso a Buenos Aires a las 16:55 horas. El avión aterrizará en Aeroparque pasadas las 18:10, marcando el inicio del tramo nocturno del itinerario en la Capital Federal.
La agenda juvenil y la vuelta a Buenos Aires del papa León XIV
El centro de atención se trasladará luego al barrio porteño de Palermo, donde a partir de las 20:15 el Papa protagonizará el masivo Encuentro con los Jóvenes en el Monumento a los Españoles. Bajo la consigna "¡Ánimo, levántate!", la jornada juvenil incluirá diálogos, testimonios de vida, un show de luces y números artísticos que precederán a la bendición y al envío misionero.
En paralelo, a partir de las 18:00 horas, la Plaza de la Basílica de Luján comenzará a recibir a miles de peregrinos para la vigilia popular "Bajo un mismo manto". Este encuentro, que incluirá transmisiones en vivo del acto en Palermo y espacios de oración comunitaria, preparará el terreno para lo que será la jornada final del viaje apostólico del Pontífice por la Argentina.
- 07:30 - Salida en avión desde el Aeroparque Jorge Newbery (Buenos Aires) rumbo a la ciudad de Córdoba.
- 09:00 - Arribo al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba.
- 10:00 - Santa Misa por la santificación del pueblo argentino en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
- 15:15 - Encuentro pastoral con el clero, la vida consagrada y seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba.
- 16:55 - Partida en vuelo especial desde el Aeropuerto de Córdoba hacia Buenos Aires.
- 18:00 - Inicio de la Vigilia popular "Bajo un mismo manto" en la Plaza de la Basílica de Luján (sin presencia inicial del Papa).
- 18:10 - Arribo del Santo Padre al Aeroparque Jorge Newbery.
- 20:15 - Encuentro con los jóvenes en el Monumento a los Españoles, Palermo (Buenos Aires).