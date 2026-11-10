Cronograma oficial del martes 10 de León XIV en Argentina: cómo será la intensa agenda de su tercer día en el país

Mientras el Papa oficia una misa multitudinaria en el recinto de la Fábrica Argentina de Aviones, cientos de otros eventos terminan de ultimarse en el tercer día de León XIV en el país. Al Sumo Pontífice le espera una jornada intensa de tránsito por la provincia de Córdoba que comenzó y culminará en la terminal aérea local. El Santo Padre visitará La Docta celebrando la santa ceremonia en el enorme terreno de FAdeA, seguido de la visita a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción y por último una salida de nuevo en el Boeing 737 MAX 8 hacia Buenos Aires, donde su jornada seguirá con el Encuentro con los Jóvenes.