Pareceres: del ancla cambiaria al torniquete monetario

El costo de esta combinación de políticas fue elevado, pero el objetivo central tampoco se alcanzó plenamente, porque la desinflación se estancó. La base monetaria acumuló once meses consecutivos de contracción real hasta julio de 2026, antes de volver a crecer en agosto y septiembre; los encajes continúan altos y, sin embargo, la inflación interanual se mantuvo en una franja de aproximadamente 31% a 34% desde agosto de 2025, con un registro del 33,4% en septiembre último. Faltaron instrumentos específicos de desindexación y una guía más clara por parte de la autoridad monetaria sobre el rumbo futuro de su política, de manera que el esfuerzo por seguir bajando los precios recayó cada vez más sobre una restricción que deprime la demanda interna.