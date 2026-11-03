Jesse & Joy llegan a Tucumán antes de su separación

El reconocido dúo mexicano Jesse & Joy confirmó su regreso a la provincia para ofrecer un último show antes de la separación. Será el sábado 7 de noviembre a las 21 en el Palacio de los Deportes. En el marco de su exitosa gira "El Despecho Tour", los hermanos Huerta prometen una velada inolvidable repasando sus más grandes éxitos como "¡Corre!", "Espacio Sideral" y "Ecos de amor", junto a los nuevos sencillos que lideran los rankings latinoamericanos.