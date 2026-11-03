Jesse & Joy llegan a Tucumán antes de su separación

Resumen para apurados
- Jesse & Joy dará un último concierto antes de su separación el sábado 7 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Tucumán, en el marco de su gira 'El Despecho Tour'.
- La visita ocurre tras lanzar su séptimo álbum 'Lo que nos faltó decir', estrenar un documental en HBO Max y agotar presentaciones en Buenos Aires y el resto de Sudamérica.
- La presentación sellará la despedida de los hermanos Huerta tras casi dos décadas de trayectoria pop, coronada por seis Latin Grammy y millones de seguidores en todo el mundo.
El reconocido dúo mexicano Jesse & Joy confirmó su regreso a la provincia para ofrecer un último show antes de la separación. Será el sábado 7 de noviembre a las 21 en el Palacio de los Deportes. En el marco de su exitosa gira "El Despecho Tour", los hermanos Huerta prometen una velada inolvidable repasando sus más grandes éxitos como "¡Corre!", "Espacio Sideral" y "Ecos de amor", junto a los nuevos sencillos que lideran los rankings latinoamericanos.
Jesse & Joy ya recorrieron cuatro países de Sudamérica. El dúo pasó por La Paz, Cochabamba, Lima, Buenos Aires, Montevideo y Córdoba.
El regreso a la región llega después de un 2025 particularmente activo. En mayo, los hermanos Huerta publicaron “Lo que nos faltó decir”, su séptimo álbum de estudio y primer material nuevo tras cinco años, producido por Jesse junto a Martin Terefe (Shawn Mendes, Jason Mraz, Train), grabado entre Londres, Nueva York, Los Ángeles, Bogotá y Ciudad de México, con colaboraciones de Carlos Vives, Banda MS, Elsa y Elmar, Edén Muñoz y Poo Bear. En septiembre, HBO Max estrenó “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos”, serie documental de cuatro episodios producida por Mandarina Contenidos. Ese mismo año, Joy Huerta fue nominada al Premio Tony como compositora del musical de Broadway Real Women Have Curves.
Ese impulso se tradujo en una agenda de shows sostenida. Los hermanos acumulan más de 20 presentaciones sold out en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, y en Buenos Aires agotaron el Movistar Arena en menos de dos horas de preventa durante su paso por la ciudad. El LATAM Tour vuelve a ese mismo escenario porteño y suma recintos de gran capacidad en el resto de las plazas confirmadas.
Con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 12.000 millones de reproducciones acumuladas en plataformas digitales, seis Latin Grammy -incluido Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por ¿Con quién se queda el perro? (2012)- y un Grammy anglo en 2017 por Un besito más, los shows del LATAM Tour repasarán el cancionero que Jesse y Joy construyeron desde su debut en 2006: Espacio sideral, ¡Corre!, Dueles, La de la mala suerte, Ecos de amor, ¿Con quién se queda el perro? y una selección del último álbum.
Las entradas están a la venta en www.entradauno.com.