Argentina vs. Uruguay: cuánto cuestan las entradas, cuándo salen a la venta y dónde comprarlas
La AFA confirmó los precios y la modalidad de venta para el amistoso del 13 de noviembre en La Bombonera. Las populares costarán $95.000, mientras que las plateas tendrán valores de entre $140.000 y $290.000.
Resumen para apurados
- La AFA habilitó la venta de entradas para el clásico Argentina vs. Uruguay, que se jugará el 13 de noviembre en La Bombonera por la Fecha FIFA, con populares desde $95.000.
- Los tickets se venderán vía Deportick desde el 4 de noviembre y se canjearán en Huracán. Las plateas van de $140.000 a $290.000, reduciendo costos frente al duelo ante Benín.
- El encuentro iniciará un nuevo ciclo deportivo para la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi, midiendo la convocatoria del equipo en una etapa de renovación.
La Selección volverá a presentarse ante su público el viernes 13 de noviembre, cuando enfrente a Uruguay en La Bombonera, en el marco de la Fecha FIFA. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó los precios de las entradas y confirmó que la venta comenzará mañana, desde las 16, exclusivamente a través de la plataforma Deportick.
El encuentro marcará el comienzo de una nueva etapa para el seleccionado nacional después de la despedida de Lionel Messi. En ese contexto, los hinchas tendrán una nueva oportunidad de acompañar al equipo argentino, aunque deberán afrontar valores elevados para conseguir una ubicación.
Las entradas populares costarán $95.000, es decir, $5.000 más que los $90.000 que se cobraron para el partido de despedida de Messi frente a Benín.
Sin embargo, las plateas tendrán una reducción considerable. Mientras que en aquel encuentro los precios oscilaban entre $320.000 y $480.000, para el clásico rioplatense las ubicaciones se ofrecerán desde $140.000 hasta $290.000.
- General: $95.000.
- Menores a popular (hasta 10 años): $19.000.
- Platea alta: $140.000.
- Sector visitante: $160.000.
- Platea media C, D y M: $180.000.
- Platea baja y platea media A y B: $220.000.
- Preferencial: $290.000.
Cuándo y dónde comprar las entradas
La comercialización comenzará el miércoles 4 de noviembre, a las 16, mediante el sitio oficial de Deportick. La venta será exclusivamente online.
Por otra parte, quienes adquieran sus localidades deberán realizar el canje físico a partir del martes 10 de noviembre, en las boleterías del estadio de Huracán.
De esta manera, quedó definido el operativo de venta para uno de los encuentros más atractivos de la Fecha FIFA, que enfrentará a dos de las principales selecciones sudamericanas en el estadio de Boca Juniors.