Argentina vs. Uruguay: cuánto cuestan las entradas, cuándo salen a la venta y dónde comprarlas

La Selección volverá a presentarse ante su público el viernes 13 de noviembre, cuando enfrente a Uruguay en La Bombonera, en el marco de la Fecha FIFA. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó los precios de las entradas y confirmó que la venta comenzará mañana, desde las 16, exclusivamente a través de la plataforma Deportick.