Tucumán Rugby-Huirapuca: la histórica final de 2000, una consagración invicta y la revancha que llegó 22 años después

El 6 de agosto de 2000, la Caldera del Parque fue escenario de una tarde que quedó grabada en la historia del rugby tucumano. Alrededor de 6.500 espectadores se reunieron para presenciar la primera final del Regional del NOA entre Tucumán Rugby y Huirapuca. El “Verdinegro” llegaba con una campaña impecable y la posibilidad de conquistar una corona que todavía no figuraba en sus vitrinas. Del otro lado, el conjunto de Concepción contaba con un plantel repleto de figuras y la convicción de que podía dar el golpe. Después de 80 minutos de tensión, el dueño de casa se impuso 31-16 y desató un festejo inolvidable.