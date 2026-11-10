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Tucumán Rugby-Huirapuca: la histórica final de 2000, una consagración invicta y la revancha que llegó 22 años después

El 6 de agosto de 2000, el “Verdinegro” conquistó su primer Regional del NOA tras imponerse 31-16 ante unos 6.500 espectadores en la Caldera del Parque. En 2022, Huirapuca tuvo su revancha y ahora ambos volverán a enfrentarse por la corona.

EUFORIA. El plantel “Verdinegro” desató el festejo tras 80 minutos de máxima tensión.
EUFORIA. El plantel “Verdinegro” desató el festejo tras 80 minutos de máxima tensión. Archivo LA GACETA
Por Benjamín Papaterra 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Tucumán Rugby y Huirapuca disputarán este sábado una nueva final del Regional del NOA en Natación y Gimnasia para definir al campeón del torneo.
  • El cruce reedita las finales de 2000, ganada por el Verdinegro de forma invicta, y de 2022, cuando el conjunto de Concepción se impuso por un ajustado 19-18.
  • El partido desempatará el historial entre ambos clubes y sumará el valor generacional del enfrentamiento entre los hijos de figuras de la recordada final del 2000.
Resumen generado con IA

El 6 de agosto de 2000, la Caldera del Parque fue escenario de una tarde que quedó grabada en la historia del rugby tucumano. Alrededor de 6.500 espectadores se reunieron para presenciar la primera final del Regional del NOA entre Tucumán Rugby y Huirapuca. El “Verdinegro” llegaba con una campaña impecable y la posibilidad de conquistar una corona que todavía no figuraba en sus vitrinas. Del otro lado, el conjunto de Concepción contaba con un plantel repleto de figuras y la convicción de que podía dar el golpe. Después de 80 minutos de tensión, el dueño de casa se impuso 31-16 y desató un festejo inolvidable.

Sin embargo, el resultado no reflejó completamente lo sucedido. Las crónicas de LA GACETA de aquella jornada describieron un encuentro cerrado, intenso y disputado hasta los minutos finales. Huirapuca resistió, respondió y mantuvo la incertidumbre hasta que Tucumán Rugby consiguió establecer una diferencia decisiva.

MARCO DE FINAL. Los papelitos y una tribuna colmada acompañaron la primera definición entre ambos clubes. MARCO DE FINAL. Los papelitos y una tribuna colmada acompañaron la primera definición entre ambos clubes. Archivo LA GACETA

Uno de los protagonistas de aquella consagración fue Ricardo Sauze. El experimentado jugador terminó levantado en andas por sus compañeros, en una imagen que sintetizó la emoción del campeón.

“Fue un partido muy difícil y recién respiramos después del último penal, que fue cuando sacamos una diferencia de ocho puntos. Nosotros sabíamos que el partido iba a resultar de esta manera. Tuvimos la suerte de ganar, ante un gran rival como es Huirapuca”, expresó.

Pablo García Hamilton también reconoció las dificultades que había planteado el conjunto concepcionense.

“El encuentro resultó muy duro; las finales son así, hay que pelearlas hasta el último. Recién en los 10 minutos finales se decidió el marcador”, sostuvo. Incluso admitió que Huirapuca tenía argumentos suficientes para quedarse con el campeonato.

LUCHA SIN TREGUA. Los forwards de ambos equipos se disputan la pelota en una final que se definió en los últimos 10 minutos. LUCHA SIN TREGUA. Los forwards de ambos equipos se disputan la pelota en una final que se definió en los últimos 10 minutos. Archivo LA GACETA

Una temporada perfecta para el “Verdinegro”

La conquista tuvo una dimensión especial porque Tucumán Rugby completó el campeonato sin conocer la derrota. Era la segunda vez que conseguía una campaña invicta, después de haber alcanzado el puntaje ideal en 1956.

Aquella marca lo incorporaba nuevamente a una lista histórica que incluía a Cardenales (1954), Natación y Gimnasia (1955), Universitario (1960), Los Tarcos (1969) y Lawn Tennis (1979), protagonistas de campañas sin derrotas.

En su camino hacia la consagración, Tucumán Rugby también había superado a Natación y Gimnasia en la cancha de Los Tarcos. Además, durante esa temporada conquistó la Copa Consolidar, donde enfrentó al SIC, Jockey de Córdoba y Los Tordos.

José Santamarina, integrante de aquel equipo, destacó el esfuerzo que había permitido alcanzar semejante rendimiento.

“Este año hemos trabajado duro, con mucha constancia, dedicación y, por supuesto, también con suerte, que nos ayudó en momentos clave”, explicó después del encuentro.

CELEBRACIÓN. Los campeones dejaron la cancha entre abrazos y saludos de los hinchas. CELEBRACIÓN. Los campeones dejaron la cancha entre abrazos y saludos de los hinchas. Archivo LA GACETA

Un Huirapuca de grandes nombres que se quedó a las puertas

El conjunto de Concepción había reunido a jugadores que posteriormente dejarían su huella en el rugby argentino. José María Núñez Piossek y Hugo Dande todavía no habían debutado con Los Pumas, mientras que Gerardo Lazcano Miranda ya había vestido la camiseta del seleccionado nacional. Isaac Lazcano Miranda, por su parte, contaba con antecedentes en Los Pumitas.

La derrota provocó una profunda frustración. Núñez Piossek no ocultó su tristeza por haber quedado tan cerca de la gloria.

“Me siento mal por la derrota y porque se nos escapó un título que buscamos desde el principio. Este fue un partido muy duro, tanto para ellos como para nosotros”, lamentó.

Hugo Dande también reconoció los méritos del rival. “Al juego lo esperaba así, quizá el resultado no. Pero perdimos frente a un gran equipo”, señaló.

CUERPO A CUERPO. Las crónicas de aquella tarde describieron un partido cerrado e intenso. CUERPO A CUERPO. Las crónicas de aquella tarde describieron un partido cerrado e intenso. Archivo LA GACETA

Los apellidos que vuelven a encontrarse 26 años después

La final de 2026 tendrá una particularidad que conecta directamente a los protagonistas de ambas épocas. En aquel Tucumán Rugby campeón jugaba Martín Pfister, mientras que Hugo Dande defendía la camiseta de Huirapuca.

26 años después, sus hijos serán protagonistas del mismo enfrentamiento. Simón Pfister, fullback del “Verdinegro”, y Tomás Dande, jugador del conjunto concepcionense, buscarán conquistar el título que sus padres disputaron en aquella recordada tarde.

El paralelismo resulta todavía más significativo porque ambos jóvenes fueron determinantes en las semifinales de este año. Pfister aportó con sus patadas en la agónica victoria de Tucumán Rugby sobre Lawn Tennis, mientras que Dande apoyó el try decisivo con el que Huirapuca eliminó a Natación y Gimnasia.

La revancha de 2022 y una tercera final en el horizonte

La historia tuvo un segundo capítulo el 27 de agosto de 2022. Después de 22 años, Tucumán Rugby y Huirapuca volvieron a enfrentarse por el título regional, esta vez en la cancha de Los Tarcos.

En aquella oportunidad, el desenlace fue diferente. Huirapuca se impuso por un ajustadísimo 19-18 y conquistó su quinta corona. Juan Manuel Molinuevo fue el gran protagonista de la tarde al convertir todos los puntos del equipo de Concepción.

La victoria significó una revancha histórica para el club, que había perdido aquella primera definición de 2000. También dejó igualado el historial de finales entre ambos: una consagración por lado.

Ahora, el próximo sábado, volverán a encontrarse en Natación y Gimnasia. Tucumán Rugby, campeón en 2025, buscará su quinta corona regional, mientras que Huirapuca intentará alcanzar la sexta.

En 2000, el festejo fue “Verdinegro” y la Caldera del Parque se convirtió en escenario de una celebración inolvidable. En 2022, Huirapuca encontró su revancha. 26 años después del primer enfrentamiento, ambos clubes volverán a disputar una final que promete sumar otra página a una de las rivalidades más importantes del rugby del NOA.

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