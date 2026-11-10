“Dibu” Martínez bromeó sobre su lesión en la llegada de la selección argentina al predio de Ezeiza

Resumen para apurados
- La selección argentina inició este lunes su concentración en Ezeiza con Emiliano Martínez, de cara a los partidos ante Uruguay y Costa Rica por la fecha FIFA.
- Martínez se recupera de una fractura maxilar y bromeó con Claudio Tapia en el gimnasio, mientras Scaloni lidia con bajas como Lautaro Martínez y Cristian Romero.
- El plantel jugará este viernes ante Uruguay en La Bombonera y el martes frente a Costa Rica en Córdoba, a la espera de saber si el arquero sumará minutos de juego.
La selección argentina ya está en marcha para la última fecha FIFA del año. Este lunes llegaron al predio de Ezeiza los futbolistas convocados por Lionel Scaloni para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. La primera jornada de la concentración dejó escenas distendidas, con Claudio “Chiqui” Tapia como protagonista.
El presidente de la AFA se acercó a los jugadores que acababan de llegar y tuvo un divertido intercambio con Emiliano Martínez, que se recupera de la fractura de maxilar que sufrió en la visita de Chelsea a Everton. El cruce fue en el gimnasio, mientras el arquero hacía un trabajo con pesas en el piso. “Ya estás para boxear otra vez. ¿Cómo estás, gordito?”, le dijo Tapia. “Sigo fachero gordo, eh”, le respondió el marplatense, en alusión a su lesión en la cara.
El dirigente también compartió en Instagram imágenes junto a Lisandro Martínez, el preparador físico Luis Martín y Aaron Anselmino, que fue convocado por primera vez. Además, mostró su largo abrazo con Scaloni, al que acompañó con un “¡Gringo querido!”. “¡Qué lindo verlos otra vez, muchachos! Se viene la última doble fecha FIFA del año”, escribió.
Quiénes llegaron y cómo sigue la preparación
Los primeros en presentarse fueron Agustín Giay y José Manuel López, de Palmeiras, que viajaron desde Brasil. Desde Europa, en un vuelo chárter, llegaron Alexis Mac Allister, Leonardo Balerdi, Ezequiel Fernández, Exequiel Palacios, el “Dibu”, Santiago Castro, Matías Soulé, Valentín Barco y Facundo Medina.
Â¡QuÃ© lindo verlos otra vez, muchachos! Se viene la Ãºltima doble Fecha FIFA del aÃ±o ð¦ð· https://t.co/FuaEX93zU5— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 9, 2026
El arquero fue incluido en la lista pese a la operación, y el cuerpo técnico sigue su evolución. “El plan es ir a la doble fecha. Voy a atajar, no sé en qué partido. Depende el contacto”, había dicho en una entrevista con Gastón y Esteban Edul. En cambio, no estarán Lautaro Martínez, que sufrió una distensión muscular en el muslo izquierdo, ni Cristian Romero y Nico González, que siguen con sus recuperaciones. Tampoco hay jugadores de Boca, por los compromisos del equipo de Rodolfo Arruabarrena.
El primer entrenamiento está previsto para este martes, desde las 10, a puertas cerradas. El miércoles, desde las 17, los últimos 15 minutos de la práctica estarán abiertos a la prensa. El jueves, a la misma hora, el plantel hará la última práctica antes del debut, a puertas cerradas, y Scaloni dará una conferencia de prensa. El viernes, desde las 20, Argentina recibirá a Uruguay en La Bombonera, y el martes 17 enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un horario a confirmar.