“Dibu” Martínez bromeó sobre su lesión en la llegada de la selección argentina al predio de Ezeiza

El presidente de la AFA se acercó a los jugadores que acababan de llegar y tuvo un divertido intercambio con Emiliano Martínez, que se recupera de la fractura de maxilar que sufrió en la visita de Chelsea a Everton. El cruce fue en el gimnasio, mientras el arquero hacía un trabajo con pesas en el piso. “Ya estás para boxear otra vez. ¿Cómo estás, gordito?”, le dijo Tapia. “Sigo fachero gordo, eh”, le respondió el marplatense, en alusión a su lesión en la cara.