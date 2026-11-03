Sin Messi y con un ex Boca como sorpresa: Scaloni confirmó los convocados de la selección argentina

La ausencia de Messi representa un cambio significativo para el ciclo de Scaloni. El capitán se despidió de la Selección el pasado 6 de octubre, durante la victoria 3-0 frente a Benín en el estadio Monumental. Ahora, el cuerpo técnico comenzará a consolidar una nueva estructura con la mirada puesta en las próximas competencias internacionales y el Mundial de 2030.