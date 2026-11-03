Sin Messi y con un ex Boca como sorpresa: Scaloni confirmó los convocados de la selección argentina

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni citó a 28 jugadores en la Selección para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica en Argentina, sin Lionel Messi y con el debutante Aaron Anselmino.
- La nómina marca el inicio de una nueva era tras el retiro de Messi en octubre. Incluye regresos como el de Montiel y suma jóvenes figuras del fútbol europeo.
- Los encuentros de noviembre permitirán evaluar alternativas y acelerar el recambio generacional del plantel con la mirada puesta en el Mundial 2030.
La selección argentina ya tiene definidos sus convocados para los últimos dos compromisos de 2026. Este martes, Lionel Scaloni dio a conocer una nómina de 28 futbolistas para los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, que marcarán el comienzo de una nueva etapa tras el retiro de Lionel Messi del seleccionado nacional.
Entre las principales novedades aparece la primera convocatoria de Aaron Anselmino, defensor de 21 años surgido de Boca y actualmente perteneciente al Chelsea de Inglaterra. Además, el entrenador decidió volver a incluir a Gonzalo Montiel y Mariano Troilo, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez figura entre los citados pese a encontrarse en recuperación de una lesión.
La ausencia de Messi representa un cambio significativo para el ciclo de Scaloni. El capitán se despidió de la Selección el pasado 6 de octubre, durante la victoria 3-0 frente a Benín en el estadio Monumental. Ahora, el cuerpo técnico comenzará a consolidar una nueva estructura con la mirada puesta en las próximas competencias internacionales y el Mundial de 2030.
La lista completa de los 28 convocados de la Selección Argentina
Arqueros (4): Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Santiago Beltrán (River Plate).
Defensores (9): Gonzalo Montiel (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Román Vega (Zenit).
Mediocampistas (8): Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como 1907), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City), Nicolás Paz (Como 1907) y Thiago Almada (River Plate).
Delanteros (7): Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).
¿Cuándo juega la Selección Argentina contra Uruguay y Costa Rica?
El seleccionado argentino disputará sus dos últimos partidos de 2026 en territorio nacional. El primero será el viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en La Bombonera, mientras que el segundo se jugará el martes 17 contra Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Por el momento, la AFA no confirmó los horarios de ninguno de los encuentros. Ambos compromisos servirán para que Scaloni evalúe alternativas, les dé rodaje a nuevas figuras y continúe trabajando en la renovación del plantel, ahora sin Messi como principal referente.