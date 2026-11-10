Comienza la era sin Messi: llegaron los primeros convocados de la Selección para la fecha FIFA

Por su parte, el Flaco López palpitó la chance de sumar minutos ante la ausencia de Lautaro Martínez. “Lauti no puede estar, hay que aprovechar las oportunidades y seguir metiéndole”, señaló. El delantero también habló de la final de la Copa Libertadores que jugará con Palmeiras frente a Estudiantes. “Es un equipo argentino, y va a haber hinchada argentina, así que eso pone más lindas las cosas. Estoy muy contento de haber llegado de vuelta a otra final. Venimos trabajando bien y esperemos este año ganarla”, expresó.