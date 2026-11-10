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Comienza la era sin Messi: llegaron los primeros convocados de la Selección para la fecha FIFA

Giay y el "Flaco" López abrieron la concentración en Ezeiza. El equipo de Scaloni jugará ante Uruguay, en La Bombonera, y Costa Rica.

ALEGRÍA ALBICELESTE. Los futbolistas quieren prolongar los festejos en este nuevo ciclo.
ALEGRÍA ALBICELESTE. Los futbolistas quieren prolongar los festejos en este nuevo ciclo.
Por Redacción Deportes 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Los primeros convocados de Argentina arribaron este lunes a Ezeiza para la fecha FIFA ante Uruguay y Costa Rica, que marca el inicio del ciclo tras la despedida de Lionel Messi.
  • Agustín Giay y José Manuel López abrieron la concentración antes del arribo del contingente europeo, en un plantel con novedades como Aaron Anselmino y ausencias por lesión.
  • Esta ventana servirá para evaluar el recambio generacional y definir nuevos liderazgos futbolísticos, incluyendo la incógnita sobre quién heredará la camiseta número 10 de Messi.
Resumen generado con IA

La selección argentina ya se prepara para su primera fecha FIFA después de la despedida de Lionel Messi. Este lunes llegaron al país los primeros futbolistas convocados por Lionel Scaloni para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica: Agustín Giay y José Manuel López, que el fin de semana jugaron con Palmeiras ante Vasco da Gama por la Copa de Brasil, se sumarán a los entrenamientos en el Predio de Ezeiza.

El lateral derecho se ganó un lugar en la consideración del entrenador y se perfila como uno de los candidatos a la titularidad en este nuevo ciclo. Apenas llegó, le preguntaron quién debería heredar la camiseta 10. “No sé, eso pregúntenselo al técnico porque creo que es una decisión muy difícil y que siempre la llevaron jugadores muy, muy importantes”, respondió.

Sin embargo, Giay se animó a mencionar a su favorito: Nico Paz. “Nico es uno de los candidatos; sería muy lindo también, pero quien la lleve, obviamente que va a estar muy contento”, afirmó.

Por su parte, el Flaco López palpitó la chance de sumar minutos ante la ausencia de Lautaro Martínez. “Lauti no puede estar, hay que aprovechar las oportunidades y seguir metiéndole”, señaló. El delantero también habló de la final de la Copa Libertadores que jugará con Palmeiras frente a Estudiantes. “Es un equipo argentino, y va a haber hinchada argentina, así que eso pone más lindas las cosas. Estoy muy contento de haber llegado de vuelta a otra final. Venimos trabajando bien y esperemos este año ganarla”, expresó.

Llegadas desde Europa y cronograma de trabajo

Desde Europa, en tanto, llegaron en un mismo vuelo Alexis Mac Allister, Leonardo Balerdi, Ezequiel Fernández, Exequiel Palacios, Emiliano Martínez, Santiago Castro, Matías Soulé, Valentín Barco y Facundo Medina. Más tarde se sumaron Nico Paz, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico y Franco Mastantuono. En la lista de 28 jugadores se destacan la primera convocatoria de Aaron Anselmino y los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo.

El primer entrenamiento será este martes, desde las 10, a puertas cerradas. El miércoles, a partir de las 17, la prensa podrá presenciar 15 minutos de la práctica. El jueves, a la misma hora, el plantel cerrará la preparación sin público y Scaloni dará una conferencia de prensa. El viernes, desde las 20, Argentina recibirá a Uruguay en La Bombonera, y el martes 17 enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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