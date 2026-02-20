Hablar sin miedo: vuelve el taller de oratoria para estudiantes en Tucumán

Hablar frente a una clase, rendir un oral o presentar un trabajo puede convertirse en un desafío que paraliza. Para quienes quieran ganar seguridad y ordenar mejor sus ideas, la Casa del Estudiante organiza un Taller de Oratoria para estudiantes que se dictará los días 5, 12 y 19 de marzo en su sede de General Paz 826. Serán tres encuentros presenciales de una hora y media cada uno, con una inversión de $ 12.000.
La propuesta está orientada a jóvenes que buscan mejorar su desempeño en exámenes, presentaciones y espacios académicos. El objetivo es brindar herramientas concretas para que cada participante pueda expresarse con claridad y confianza, sin que los nervios tomen el control.
Herramientas para hablar con seguridad
Durante los encuentros se trabajarán estrategias para controlar el miedo escénico y la ansiedad, técnicas simples para estructurar exposiciones orales y pautas para usar la voz de forma consciente: ritmo, tono, volumen y dicción. También habrá ejercicios sobre lenguaje corporal y presencia, además de prácticas guiadas para fortalecer la seguridad personal al momento de hablar.
El taller tiene modalidad presencial y cupos limitados. La inscripción se realiza a través del link en la bio de la Casa del Estudiante, en la sección “Capacitaciones”. Para muchos estudiantes, puede ser la oportunidad de transformar el miedo en una herramienta y empezar a confiar en su propia voz.
