Hablar sin miedo: vuelve el taller de oratoria para estudiantes en Tucumán

Hablar frente a una clase, rendir un oral o presentar un trabajo puede convertirse en un desafío que paraliza. Para quienes quieran ganar seguridad y ordenar mejor sus ideas, la Casa del Estudiante organiza un Taller de Oratoria para estudiantes que se dictará los días 5, 12 y 19 de marzo en su sede de General Paz 826. Serán tres encuentros presenciales de una hora y media cada uno, con una inversión de $ 12.000.