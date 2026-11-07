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Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 8 de noviembre

Los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

CUBIERTO. Desde hace días que el cielo permanece mayormente nublado en la provincia.
CUBIERTO. Desde hace días que el cielo permanece mayormente nublado en la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Tucumán tendrá este domingo 8 de noviembre una jornada templada, con nubosidad variable y buenas condiciones meteorológicas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 12° y la máxima llegará a los 23°.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se espera un ambiente fresco, con una temperatura cercana a los 12°. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar los 23° durante la tarde.

Cómo estará el tiempo durante el domingo en Tucumán

El pronóstico por franjas horarias anticipa cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvias se mantiene en 0% tanto por la mañana como por la tarde y la noche.

En cuanto al viento, soplará del sector norte durante la mañana y rotará hacia el este por la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

De esta manera, el domingo tendrá condiciones estables en San Miguel de Tucumán, con una mañana fresca y una tarde templada, sin lluvias previstas.

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