Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 8 de noviembre

Tucumán tendrá este domingo 8 de noviembre una jornada templada, con nubosidad variable y buenas condiciones meteorológicas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 12° y la máxima llegará a los 23°.
Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se espera un ambiente fresco, con una temperatura cercana a los 12°. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar los 23° durante la tarde.
Cómo estará el tiempo durante el domingo en Tucumán
El pronóstico por franjas horarias anticipa cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvias se mantiene en 0% tanto por la mañana como por la tarde y la noche.
En cuanto al viento, soplará del sector norte durante la mañana y rotará hacia el este por la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
De esta manera, el domingo tendrá condiciones estables en San Miguel de Tucumán, con una mañana fresca y una tarde templada, sin lluvias previstas.