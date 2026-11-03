SociedadClima y ecología

Tucumán tendrá un cambio brusco en el tiempo: hasta qué día se extenderían las tormentas

Después de una máxima de 29°C, el pronóstico muestra un panorama distinto para lo que resta de la semana.

TUCUMÁN. Las precipitaciones volverán durante dos días.
TUCUMÁN. Las precipitaciones volverán durante dos días.
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronostica el regreso de tormentas fuertes para este miércoles en Tucumán, provocando un descenso térmico tras registrarse 29°C de máxima.
  • La inestabilidad continuará el jueves con lloviznas matutinas y marcas de entre 17°C y 26°C, dejando atrás una jornada previa marcada por el sol y el calor.
  • Las condiciones mejorarán el viernes sin probabilidad de precipitaciones y con máximas de 28°C, consolidando un cierre de semana con tiempo más estable.
Resumen generado con IA

Luego de una jornada cálida, marcada por el regreso del sol y una temperatura máxima de 29°C, las condiciones meteorológicas volverán a cambiar en Tucumán. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa el regreso de las lluvias para este miércoles, con tormentas previstas durante buena parte del día.

Según el informe del organismo, se esperan tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche podrían registrarse precipitaciones aisladas. La temperatura oscilará entre los 19°C de mínima y los 24°C de máxima.

Cómo estará el tiempo el jueves en Tucumán

Para el jueves, el pronóstico indica que las condiciones inestables continuarán durante las primeras horas. Se esperan lloviznas durante la madrugada y la mañana, con una temperatura que rondará los 17°C y 18°C.

Hacia la tarde, el termómetro podría alcanzar los 26°C. Por la noche, en tanto, se prevé cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 21°C.

El viernes mejorará el tiempo: qué temperatura se espera

El panorama cambiaría el viernes, cuando ya no se esperan precipitaciones en la provincia. De acuerdo con el SMN, la jornada tendrá cielo parcialmente nublado durante todo el día y una temperatura máxima que llegaría a los 28°C.

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