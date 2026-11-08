OpiniónColumnas Recuerdos fotográficos: cuando una de las materias a aprobar siempre era el billar En este espacio procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Roberto Delgado Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Puntos de vista sobre management: cuando ser bueno en el trabajo se convierte en un castigo Al mal tiempo: la filosofía también es un buzón De las mariposas al cambio climático: la ecología ya no puede esperar Perspectiva de género: el riesgo de la hiperinflación Hacia un modelo ambiental-energético de sociedad Lo más popular El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby Joaquín López Islas, el campeón de la triple corona que superó dos operaciones y sigue soñando con Lawn Tennis Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz Ranking notas premium La foto de Acevedo y Monteros, la invitación de Campero y un plan de "soluciones metropolitanas" El PJ de Tucumán aplaza su interna hasta después de las elecciones Desde gobernador hasta concejal: ¿cuáles son los requisitos para ser candidato en Tucumán? El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80