Tafí del Valle, finalista del Best Tourism Village: cuándo se anunciará al mejor pueblo del mundo para viajar

La historia ocupa un lugar privilegiado. El Museo Pachamama es un lugar especial diseñado por el artista Héctor Cruz. Se trata de una obra de arte a cielo abierto y un complejo cultural de las cercanías, ubicado exactamente en Amaicha del Valle. El bagaje cultural de Tafí del Valle logró posicionarlo como uno de los pueblos candidatos a convertirse en el mejor del mundo, según la ONU.