Tafí del Valle, finalista del Best Tourism Village: cuándo se anunciará al mejor pueblo del mundo para viajar

Resumen para apurados
- Tafí del Valle compite como finalista en el Best Tourism Villages de la ONU, que definirá a los mejores pueblos turísticos del mundo a fines de año por su valor cultural.
- La localidad tucumana fue elegida entre ocho pueblos argentinos tras cumplir requisitos de la ONU como tener menos de 15.000 habitantes y un perfil ligado a la tradición rural.
- El reconocimiento de la ONU busca posicionar internacionalmente el turismo sostenible y el patrimonio histórico local, a la espera del resultado final antes de fin de año.
El mundo del turismo espera con ansias el fin del certamen Best Tourism Villages. Se trata de una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas que busca distinguir a los mejores pueblos del mundo. Tafí del Valle quedó convocado entre los finalistas junto a otros pueblos argentinos y del mundo. La organización definió una fecha estimativa para dar a conocer a los ganadores.
La ONU Turismo propuso tres requisitos básicos para que los pueblos pudieran inscribirse en el certamen. En primer lugar, debían tener una baja densidad demográfica con un máximo de 15.000 habitantes. En segundo lugar, estar ubicados en un paisaje con actividades tradicionales como agricultura, silvicultura, ganadería o pesca. En tercer lugar, compartir los valores y el estilo de vida turístico de la comunidad.
¿Cuándo se dará a conocer al ganador del Best Tourism Village?
La ONU estableció un cronograma que se dividió en cuatro instancias. La primera de ellas fue el lanzamiento que se realizó el 27 de febrero de 2026. Luego, entre el 27 de febrero y el 9 de junio, se realizaron las presentaciones de las candidaturas de los Estados miembros.
En una tercera instancia, el comité asesor de la ONU realizó un proceso de selección. Este filtro se aplicó entre julio y septiembre de este año. Ocho pueblos fueron seleccionados para representar al país. Según el portal Best Tourism Villages by UN Tourism, solo resta conocer el anuncio final.
La comunicación de los ganadores está prevista para el cuarto trimestre del año, es decir, entre octubre y diciembre. Sin embargo, la plataforma anuncia que aún no se determinó una fecha específica, por lo que solo resta esperar a que se anuncie en las semanas que le quedan al 2026.
Tafí del Valle, entre los pueblos más prometedores del mundo
Según el Ente Tucumán Turismo, Tafí del Valle pudo ser seleccionado como candidato porque cuenta con un aproximado de tan solo 8.800 habitantes permanentes. Es uno de los asentamientos más antiguos del país que reúne tradiciones ancestrales con historia jesuítica, gastronomía regional y una fuerte identidad vinculada a las comunidades originarias cuyos descendientes aún se encuentran en la zona del valle.
Tafí del Valle reúne una serie de atracciones turísticas que van desde la enología, con la Ruta del Vino y la presencia de bodegas y productores locales, hasta la gastronomía, con manjares tradicionales preparados en la villa. Sus paisajes son variados y albergan montañas rocosas con vegetación y el desierto de Tiu Punco.
La historia ocupa un lugar privilegiado. El Museo Pachamama es un lugar especial diseñado por el artista Héctor Cruz. Se trata de una obra de arte a cielo abierto y un complejo cultural de las cercanías, ubicado exactamente en Amaicha del Valle. El bagaje cultural de Tafí del Valle logró posicionarlo como uno de los pueblos candidatos a convertirse en el mejor del mundo, según la ONU.