De Tafí del Valle al altar del Papa: la historia del diácono tucumano que participará de la misa en Córdoba

Diego Soria vive en Tafí del Valle y se prepara para uno de los acontecimientos más importantes de su vida religiosa: participará de la misa que el papa León XIV presidirá en Córdoba, donde fue convocado para servir en el altar junto a otros siete diáconos. La celebración tendrá lugar en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, ante una multitud que, según las previsiones de la organización, podría superar el millón de personas.