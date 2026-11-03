De Tafí del Valle al altar del Papa: la historia del diácono tucumano que participará de la misa en Córdoba
Diego Soria fue ordenado diácono el 24 de octubre y fue elegido para servir en el altar durante la celebración que presidirá León XIV ante más de un millón de personas. Dejó el seminario durante 19 años para acompañar a su madre enferma y luego retomó su formación sacerdotal. “Cuando esté ahí sirviendo, va a estar toda la gente de Tucumán presente en mi corazón”, contó en una entrevista con LA GACETA.
Resumen para apurados
- El diácono tucumano Diego Soria fue elegido para asistir al papa León XIV en la misa en Córdoba, en representación de su provincia ante más de un millón de fieles.
- Soria retomó su formación religiosa tras pausarla 19 años para cuidar a su madre enferma y ejercer la docencia, hasta ordenarse como diácono transitorio en octubre pasado.
- Su participación en el histórico evento litúrgico marca la antesala de su consagración sacerdotal definitiva, que será dispuesta próximamente por el obispo de Tucumán.
Diego Soria vive en Tafí del Valle y se prepara para uno de los acontecimientos más importantes de su vida religiosa: participará de la misa que el papa León XIV presidirá en Córdoba, donde fue convocado para servir en el altar junto a otros siete diáconos. La celebración tendrá lugar en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, ante una multitud que, según las previsiones de la organización, podría superar el millón de personas.
En diálogo con LA GACETA, durante una entrevista en el programa Síntesis Play, el diácono de la Arquidiócesis de Tucumán contó cómo recibió la invitación, explicó cuál será su función durante la ceremonia y repasó el camino que lo llevó a retomar una vocación que había comenzado a sentir desde la infancia.
“Hay mucha alegría, mucha emoción y mucha expectativa ante lo que vamos a vivir como argentinos ahí en Córdoba”, expresó.
Qué función tendrá el diácono tucumano en la misa de León XIV
La comisión organizadora de la liturgia decidió convocar a representantes de distintos seminarios y diócesis del país para participar de la celebración. En el caso de Tucumán, la Arquidiócesis debía designar a un diácono. Soria acordó con el otro diácono de la jurisdicción, Jorge, que él sería quien viajara a Córdoba.
Durante la misa, estará al servicio del altar junto a otros siete diáconos. Las tareas ya fueron distribuidas: algunos participarán en la proclamación del Evangelio, otros asistirán en el altar y cuatro estarán al servicio de los sacerdotes y obispos que concelebrarán junto al Papa.
La preparación comenzará varios días antes. Soria deberá viajar a Córdoba el viernes para participar de los ensayos y conocer la distribución de los espacios y las funciones litúrgicas. El día de la celebración, el ingreso está previsto para las 6 de la mañana.
El predio tendrá capacidad para recibir a más de un millón de personas y el altar, según contó, tendrá más de 50 metros de largo. También está prevista una vigilia durante la noche anterior, para quienes decidan permanecer en el lugar a la espera de la llegada del pontífice.
Después de la misa, León XIV continuará su recorrido por Córdoba y tendrá un encuentro con sacerdotes, religiosos y seminaristas del país frente a la Catedral. Soria también espera participar de esa actividad junto con integrantes del seminario tucumano.
Diego Soria: una vocación que comenzó en la infancia y tuvo una pausa de 19 años
La historia de Soria con la Iglesia comenzó cuando era chico. Según recordó, desde pequeño decía que quería ser cura. La fe de su familia, la asistencia a misa, las procesiones y la participación en grupos parroquiales fueron parte de ese primer acercamiento.
Ingresó al seminario a los 13 años y continuó allí su formación. Sin embargo, a los 25 decidió dejarla cuando cursaba tercer año de Teología, a uno de terminar la carrera. Entre los motivos estuvo la necesidad de conocer otras realidades, después de haber ingresado muy joven, y acompañar a su madre, que atravesaba una enfermedad.
Durante los 19 años que permaneció fuera del seminario, se dedicó a la docencia. Trabajó como profesor en el colegio San Francisco y como preceptor en el colegio de Fátima, además de ocuparse del cuidado de su madre, cuya enfermedad se extendió durante más de 15 años.
Después de su fallecimiento, la inquietud por el sacerdocio continuó. Soria volvió a conversar sobre su vocación con su párroco, sacerdotes del seminario y el obispo, hasta que surgió la posibilidad de retomar la formación.
El sábado 24 de octubre fue ordenado diácono. Actualmente presta servicio en la parroquia de Tafí del Valle, junto a los sacerdotes Javier y Daniel. Su ordenación constituye un paso previo a su futura ordenación sacerdotal, que se concretará cuando lo disponga el obispo.
Qué significa ser diácono y cuándo podrá convertirse en sacerdote
Durante la entrevista, Soria explicó que el sacramento del orden tiene tres grados: el episcopado, correspondiente a los obispos; el presbiterado, que comprende a los sacerdotes; y el diaconado, que es el primer grado.
También precisó que existen diáconos permanentes y transitorios. Los primeros pueden ser hombres casados que continúan con sus actividades laborales y prestan servicio donde lo requiere el obispo. En cambio, los diáconos transitorios, como es su caso, se encuentran en camino hacia la ordenación sacerdotal.
Qué piensa Diego Soria sobre el papa León XIV
Aunque reconoció que todavía está conociendo el pensamiento y el modo de conducir la Iglesia del nuevo pontífice, Soria destacó su cercanía y su dimensión humana.
“Lo que yo veo es que es un hombre muy cercano, muy humano. Eso se nota en sus gestos, en su modo de ser y en su manera de conducir a la Iglesia”, señaló.
La participación en la misa de Córdoba tendrá para él un significado que excede la experiencia personal. Antes de despedirse, dejó un mensaje para los tucumanos: “Cuando esté ahí sirviendo en el altar, va a estar toda la gente de Tucumán presente en mi corazón, en mi oración”.
Y agregó que llevará especialmente a quienes necesitan una oración y una bendición. Una manera de representar a su provincia en una celebración que reunirá a fieles de todo el país.