Los pueblos más lindos del mundo: Córdoba tiene 4 candidatos en los Best Tourism Villages

Resumen para apurados
- Cuatro pueblos de Córdoba fueron postulados para la edición 2026 del certamen Best Tourism Villages de ONU Turismo para promover el turismo rural y sostenible global.
- El país logró un récord de 56 postulaciones, de las cuales se elegirán ocho finalistas. Córdoba ya cuenta con antecedentes exitosos en ediciones previas del certamen.
- La distinción consolidará a Córdoba como referente de turismo sostenible, impulsando la proyección internacional de sus comunidades locales y el desarrollo económico regional.
La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre son los cuatro pueblos cordobeses que se postulan en la edición 2026 del certamen impulsado por ONU Turismo. Historia, naturaleza, sostenibilidad y gastronomía hacen que estos destinos se ubiquen entre los favoritos del turismo rural local.
Cada año, ONU Turismo distingue a pueblos de todo el mundo donde la actividad turística contribuye a preservar la cultura y las tradiciones, celebrar la diversidad, generar oportunidades y proteger la biodiversidad. Una vez más, Córdoba dice presente con cuatro candidatos a los Best Tourism Villages.
La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre son candidatos para competir en la edición 2026 del reconocimiento internacional. Cada uno de ellos se destaca por su identidad, su compromiso con el desarrollo turístico sostenible y el valor de sus paisajes y tradiciones. Los pueblos elegidos obtienen visibilidad y reconocimiento internacional como destinos de turismo rural.
Este año, la convocatoria marcó un récord histórico para Argentina: son 56 las postulaciones provenientes de 19 provincias, lo que posiciona al país como uno de los grandes referentes del turismo rural y comunitario a nivel internacional. De este total, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación definirá los ocho destinos que representarán a Argentina en la instancia final del certamen internacional.
Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, celebró la importancia de estas postulaciones para el posicionamiento internacional de la provincia: “Córdoba tiene pueblos con identidad, historia y una enorme vocación turística. Estas postulaciones reflejan el trabajo sostenido de las comunidades locales y el compromiso de seguir desarrollando un turismo sostenible y auténtico, que pone en valor nuestras tradiciones y nuestros paisajes”.
Respecto a las candidaturas de La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre, afirmó: “Que cuatro localidades cordobesas formen parte de esta convocatoria récord para Argentina demuestra la fortaleza y diversidad de nuestra oferta turística. Estos reconocimientos internacionales también generan nuevas oportunidades de promoción y desarrollo para cada destino”.
Córdoba ya cuenta con antecedentes destacados en este certamen: en 2024, Villa Tulumba fue reconocida por su patrimonio histórico y arquitectura colonial, mientras que en 2025 San Javier y Yacanto ingresaron al Programa Upgrade del concurso, fortaleciendo el posicionamiento de la provincia dentro del turismo rural internacional.
Los cuatro pueblos cordobeses candidatos
Cada uno de los cuatro pueblos cordobeses que se postulan a los Best Tourism Villages posee características propias que los convierten en destinos únicos. Entre sus puntos en común se destacan la autenticidad, el fuerte arraigo cultural, el contacto con la naturaleza y el compromiso con el desarrollo local, aspectos valorados por ONU Turismo para esta distinción.
Villa General Belgrano
Villa General Belgrano, ubicada en el Valle de Calamuchita, se distingue por su impronta centroeuropea, su arquitectura característica y su reconocida propuesta gastronómica. Sus calles, paseos y festividades reflejan la influencia de las colectividades que conforman la identidad cultural de la localidad. Entre sus sabores típicos sobresalen las especialidades centroeuropeas y la producción cervecera artesanal.
La Cumbrecita
La Cumbrecita es reconocida como el único pueblo peatonal de Argentina. Rodeado de bosques, arroyos y senderos serranos, el destino ofrece una experiencia vinculada con la naturaleza y el turismo activo. El ingreso vehicular al casco urbano está restringido, promoviendo recorridos a pie en un entorno de tranquilidad y preservación ambiental. Sus construcciones de estilo alpino y sus paisajes naturales conforman una de las postales más emblemáticas de Córdoba.
La Cumbre
La Cumbre, ubicada en el Valle de Punilla, combina paisajes serranos, patrimonio cultural y una destacada oferta turística. La localidad conserva una fuerte impronta de estilo inglés en su arquitectura y cuenta con propuestas vinculadas a la cultura, la gastronomía y las actividades al aire libre. Entre sus atractivos sobresalen la Casa Museo Mujica Lainez, el Museo de Motos y Bicicletas Antiguas y distintos circuitos religiosos e históricos.
Los Reartes
Finalmente, Los Reartes, declarado pueblo patrio años atrás, es una de las localidades más antiguas del Valle de Calamuchita y se caracteriza por preservar su identidad criolla y sus tradiciones históricas. Sus calles empedradas, construcciones antiguas y entorno natural convierten al pueblo en uno de los destinos más representativos del turismo cultural y rural de Córdoba. Su casco histórico, junto a los senderos y ríos de la zona, conforma una propuesta que combina patrimonio, naturaleza y tradición.