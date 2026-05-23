Los pueblos más lindos del mundo: Córdoba tiene 4 candidatos en los Best Tourism Villages

Los Reartes

Finalmente, Los Reartes, declarado pueblo patrio años atrás, es una de las localidades más antiguas del Valle de Calamuchita y se caracteriza por preservar su identidad criolla y sus tradiciones históricas. Sus calles empedradas, construcciones antiguas y entorno natural convierten al pueblo en uno de los destinos más representativos del turismo cultural y rural de Córdoba. Su casco histórico, junto a los senderos y ríos de la zona, conforma una propuesta que combina patrimonio, naturaleza y tradición.