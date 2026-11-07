Cuánto cuestan las entradas y combos de la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Resumen para apurados
- Comenzó en Yerba Buena la 5.ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa en la Sociedad Rural de Tucumán, con entradas generales a $8.000 para homenajear al plato típico.
- El evento durará cuatro días e incluye shows en vivo, kermés y opciones de entradas con comida de hasta $75.000 vendidas de forma digital. Menores de 12 entran gratis.
- En la jornada de cierre el lunes, el festival buscará romper el récord Guinness del sánguche más largo del mundo y elegirá a la Mejor Sanguchería del Año.
Este viernes por la noche se inauguró la 5ta edición de la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa. El festival que homenajea al plato más tradicional de Tucumán eligió incorporar este año un cuarto día para festejar y disfrutar del sánguche de milanesa. El evento se realiza en la Sociedad Rural de Tucumán, en Yerba Buena, y las entradas ya están a la venta.
Este viernes abrieron las puertas de la Rural para ingresar a degustar los mejores sánguches de milanesa de la provincia. Los puestos estarán instalados allí este sábado 7, domingo 8 y también el lunes 9, declarado feriado nacional por la visita del papa León XIV a Argentina. El ingreso se habilitará a las 20 todos los días.
Entradas para la Fiesta del Sánguche de Milanesa
Las entradas pueden conseguirse desde la plataforma Intercloudy o ingresando al link en la biografía de la cuenta @fiesta.milanga en Instagram. Los menores de 12 años podrán ingresar gratis, siempre que asistan acompañados por un adulto.
Hay diferentes opciones de entradas y packs y todos incluyen distintos beneficios. Puede abonarse con tarjetas de débito y crédito Visa, Mastercard y American Express; con tarjetas de crédito o débito o con dinero en Mercado Pago. Al total se agrega un 10% de gastos administrativos.
Entrada 1 Ingreso General: $8.000
Incluye el ingreso general.
Entrada general: $27.000
Precio promocional, ahorro de $15.000. Incluye el ingreso general, dos medias milanesas de cualquier puesto adherido, un ecovaso coleccionable, dos gaseosas de 750 cc o dos cervezas de 473 cc y unas papas fritas grandes.
Entrada Amante de la milanga: $39.000
Precio promocional, ahorro de $17.000. Incluye el ingreso general, cuatro medias milanesas de cualquiera de los puestos adheridos, un ecovaso coleccionable, dos gaseosas de 750 cc o dos cervezas de 473 cc y unas papas fritas grandes.
Entrada Familia y Amigos: $75.000
Precio promocional, ahorro de $53.000. Incluye cuatro ingresos generales, cuatro medias milanesas de cualquiera de los puestos adheridos, cuatro ecovasos coleccionables, ocho gaseosas de 750 cc o dos cervezas de 473 cc y cuatro papas fritas grandes.
Entrada Papas McCain Fans: $34.000
Precio promocional, ahorro de $20.000. Incluye dos ingresos generales, dos ecovasos coleccionables, dos gaseosas de 750 cc y un balde gigante de papas McCain con queso cheddar.
Entrada Quilmes Fans: $19.000
Precio Promocional, ahorro de $10.000. Incluye un ingreso general, un ecovaso coleccionable, tres cervezas de 473 cc o dos gaseosas de 750 cc.
Entrada Mirinda Fans: $19.000
Precio Promocional, ahorro de $10.000. Incluye un ingreso general, un ecovaso coleccionable y dos gaseosas Mirinda Manzana de 750 cc.
Cronograma de la Fiesta del Sánguche de Milanesa
Este sábado habrá un show de stand up a cargo de “Comedyarte” a las 21. También habrá shows musicales en el escenario. El domingo a las 21 se realizará el concurso para encontrar al sanguchero más rápido. A las 21.30 “Comedyarte” subirá nuevamente a escena y también habrá música en vivo. El lunes, último día del evento, se hará la elección de la Mejor Sanguchería del Año a las 21. A las 21.30, la organización intentará romper el récord Guinness del sánguche más largo. “Comedyarte” y los artistas también estarán presentes en el cierre.
Además, todos los días habrá competencias, kermés milanguera, bingo milanga, mila kids, zona dulce, emprendedores tucumanos, stands de sponsors y más. No se suspende por lluvia.