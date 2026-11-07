Cuánto cuestan las entradas y combos de la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Cronograma de la Fiesta del Sánguche de Milanesa

Este sábado habrá un show de stand up a cargo de “Comedyarte” a las 21. También habrá shows musicales en el escenario. El domingo a las 21 se realizará el concurso para encontrar al sanguchero más rápido. A las 21.30 “Comedyarte” subirá nuevamente a escena y también habrá música en vivo. El lunes, último día del evento, se hará la elección de la Mejor Sanguchería del Año a las 21. A las 21.30, la organización intentará romper el récord Guinness del sánguche más largo. “Comedyarte” y los artistas también estarán presentes en el cierre.