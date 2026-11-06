Maluma confirmó dos shows en la Argentina: cuándo serán y cómo comprar las entradas

Resumen para apurados
- Maluma anunció que se presentará el 19 y 20 de febrero de 2027 en el Arena de Buenos Aires en el marco de su gira internacional 'Loco X Volver World Tour'.
- El tour abarcará 60 ciudades globales y marca su regreso a los escenarios tras ser padre por segunda vez y presentar su reciente disco, que incluye duetos con Shakira.
- Con entradas en preventa desde el 12 de noviembre, los conciertos consolidarán la vigencia del artista en el país mediante un show que unirá sus clásicos y nuevos temas.
Maluma confirmó su regreso a la Argentina con dos presentaciones previstas para el 19 y 20 de febrero de 2027 en el Arena de Buenos Aires. El anuncio puso fin a los rumores sobre su visita al país y forma parte de una extensa gira internacional que llevará al artista por distintos continentes.
El cantante colombiano llegará con el Loco X Volver World Tour, un recorrido que incluirá 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África. La preventa de entradas para los shows argentinos comenzará el jueves 12 de noviembre, a las 11, a través de la página web del estadio ubicado en Villa Crespo.
La gira comenzará el 5 de febrero en Bogotá y tendrá paradas en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat, entre otras.
Un repertorio con nuevos temas y sus grandes éxitos
El nombre del tour está vinculado con el álbum Loco X Volver, que Maluma presentó en mayo de este año y que marcó el comienzo de una nueva etapa artística.
El espectáculo combinará las canciones de su más reciente producción con los éxitos que lo llevaron a alcanzar reconocimiento mundial. Entre ellos estarán “Borro casette”, “El perdedor”, “Cuatro babys” y “Felices los cuatro”, además de otros temas de su repertorio.
En septiembre, el colombiano también estrenó “Agua”, un merengue fogoso junto a Shakira. La colaboración volvió a reunir a dos artistas que ya habían trabajado juntos en canciones como “Clandestino” y “Chantaje”.
La relación entre ambos tiene una historia que se remonta a los primeros pasos de Maluma en el mercado internacional. Shakira fue una de las primeras figuras de alcance global en apostar por él cuando su carrera comenzaba a expandirse fuera de Colombia.
Esa cercanía se mantuvo con los años. Recientemente, volvieron a compartir tiempo en el criadero de caballos que el cantante tiene en Medellín, lejos de los estudios y las cámaras. Durante ese encuentro, entre charlas, decidieron avanzar con un nuevo tema.