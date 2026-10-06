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La Fiesta del Sánguche de Milanesa cambió de fecha: ¿cuándo será?

La celebración tucumana modificó su fecha y finalmente se realizará durante cuatro jornadas consecutivas en noviembre.

La Fiesta del Sánguche de Milanesa cambió de fecha: ¿cuándo será?
Foto: Archivo LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Fiesta del Sánguche de Milanesa en Tucumán cambió su fecha al 6-9 de noviembre en la Sociedad Rural, sumando el feriado nacional para celebrar su quinta edición.
  • La fecha original era del 5 al 8 de noviembre, pero se modificó para aprovechar el feriado del lunes 9. Ya se abrieron las convocatorias para stands gastronómicos.
  • El encuentro busca consolidarse como un polo gastronómico clave en la región, impulsando el turismo y el comercio local durante cuatro jornadas consecutivas.
Resumen generado con IA

La Fiesta del Sánguche de Milanesa llega a su primer aniversario destacado. Este 2026, el evento cumplirá su quinto año llevando diversión, alegría y buen sabor a los tucumanos. La organización anunció este lunes que se modificará la fecha y la convocatoria pasará para noviembre, como en ediciones anteriores, en la Sociedad Rural de Tucumán. La propuesta se convirtió con el paso de los años en una de las celebraciones gastronómicas más esperadas de la provincia y reúne a vecinos y visitantes durante varias jornadas.

Qué es Taste Atlas, la prestigiosa publicación que destacó el sánguche de milanesa tucumano

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“La Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa se prepara para una nueva edición”, anunciaron desde la cuenta oficial del evento. “Cuatro días para celebrar la milanga, disfrutar de Tucumán, compartir con amigos y vivir una fiesta que cada año se hace más grande”, destacaron. De esta manera, la organización confirmó que el encuentro volverá a tener una extensa agenda durante el fin de semana y aprovechará también el feriado.

¿Cuándo será la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa?

El mes elegido para la Fiesta del Sánguche de Milanesa se repetirá. Nuevamente será en noviembre, en el primer fin de semana. El evento iniciará el viernes 6 y se extenderá durante el fin de semana con una peculiaridad. Además de continuar el sábado 7 y el domingo 8, también tendrá actividades el lunes 9 de noviembre, que será feriado. Así, esta edición tendrá cuatro jornadas consecutivas para disfrutar de la propuesta gastronómica y de las actividades previstas por la organización.

La fecha original para esta quinta edición estaba prevista para el mismo fin de semana, pero con un inicio de un día de diferencia. La organización había anunciado una convocatoria del 5 al 8 de noviembre y finalmente empezará y terminará un día después.

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También se abrió la convocatoria para que los sangucheros puedan reservar su lugar. Si tenés un emprendimiento o una marca y querés sumarte, podés consultar por los espacios disponibles para poner un stand. Para consultas y reserva de espacios, comunicarse al 3813 31-2603 (Marina). Los lugares son limitados y el llamado abrió en septiembre. La convocatoria está dirigida a quienes quieran formar parte del evento con sus productos y propuestas durante las distintas jornadas.

Feriados de noviembre

En noviembre, el papa León XIV llegará a Argentina y visitará diferentes puntos de Buenos Aires y Córdoba. El viaje apostólico iniciará con el arribo del Sumo Pontífice a la ciudad capital el domingo 8 de noviembre. Para fomentar y facilitar las visitas que se harán hacia los puntos de encuentro, el gobierno nacional decidió declarar feriado el lunes 9 de noviembre.

Además, en Buenos Aires y Córdoba también se dictaron feriados para los días siguientes a la visita: el martes 10 y el miércoles 11. En Tucumán, en particular, el día libre previsto será solo el lunes 9. Pero el gobernador Osvaldo Jaldo anunció que está considerando declarar un asueto para incentivar el viaje de los tucumanos para recibir al Papa.

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