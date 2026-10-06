La Fiesta del Sánguche de Milanesa cambió de fecha: ¿cuándo será?

La Fiesta del Sánguche de Milanesa llega a su primer aniversario destacado. Este 2026, el evento cumplirá su quinto año llevando diversión, alegría y buen sabor a los tucumanos. La organización anunció este lunes que se modificará la fecha y la convocatoria pasará para noviembre, como en ediciones anteriores, en la Sociedad Rural de Tucumán. La propuesta se convirtió con el paso de los años en una de las celebraciones gastronómicas más esperadas de la provincia y reúne a vecinos y visitantes durante varias jornadas.