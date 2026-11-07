Jubilación anticipada: ¿quiénes pueden retirarse a los 50 y 52 años?

Vigencia del Decreto 1852/1975

Pese a que se habló de una caída del Decreto 1852/1975 a fines de 2025, el Gobierno nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron que se mantendrá vigente. En todos los casos, se mantendrá activo para quienes hubieren desempeñado tareas insalubres o de alto desgaste físico. Para solicitar el beneficio, deben estar registrados y haber sido consignados en relación a las tareas contempladas por la normativa.