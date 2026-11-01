Opinión Columna previsional: ¿cuánto cuesta jubilarse bien? Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por María Inés Salvatierra Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánBuenos AiresSan Miguel de TucumánAdministración Nacional de la Seguridad Social Anses Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS De las mariposas al cambio climático: la ecología ya no puede esperar Entre energías femeninas, "tradwifes" y el matrimonio infantil: cuánto cambió realmente el lugar de las mujeres Truco o trato: los fantasmas que merodean 2027 Filosofía con soda (segunda parte) La señora de las estrellas