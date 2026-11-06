Se achica la brecha entre la jubilación mínima y la máxima

En consecuencia, el haber máximo presenta una marcada pérdida de su capacidad de compra, consecuencia de la falta de actualización en reiterados períodos. En este contexto, se profundiza la brecha entre el salario que cobran los trabajadores activos y el haber jubilatorio que percibirían al pasar a la inactividad, reflejando un deterioro relativo de los haberes jubilatorios. Esta diferencia se amplía significativamente en los trabajadores de mayores salarios. El reporte consigna que la pérdida del poder de compra del haber mínimo ha sido del 31% considerando el período que va desde diciembre de 2019 hasta julio pasado, último dato disponible. En relación a salarios medios del sector privado registrado, pasó de 3,8 a 5,4 haberes mínimos.