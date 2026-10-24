Consejos de la Eeaoc para proteger el limón de enfermedades durante las lluvias de primavera

Fungicidas

Para la selección de los fungicidas, dentro del estrecho rango de productos disponibles, es ideal elegir los que logren una mayor persistencia sobre los tejidos de las plantas, con formulados de calidad y activos adecuados. Entre los activos cúpricos, el óxido cuproso es el que presenta las características físico-químicas más adecuadas para alcanzar este objetivo. Su tamaño de partículas y su solubilidad media permiten alcanzar una buena retención inicial de las partículas de cobre sobre los tejidos vegetales, una mayor persistencia (mayor resistencia al lavado por la lluvia), una mayor cantidad de superficie específica para liberar iones de cobre y una liberación media. Entre las estrobilurinas, es ideal aplicar las que tengan una mayor residualidad.