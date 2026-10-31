La Eeaoc difundió información para planificar la próxima campaña maicera

El programa se estructuró en seis bloques: cinco destinados al maíz y uno al sorgo. En maíz, los contenidos abarcaron la caracterización agroclimática, el comportamiento productivo de los híbridos y su respuesta frente al achaparramiento, el manejo por ambientes, la nutrición, el manejo de malezas, de plagas y de enfermedades, y por último el análisis económico del cultivo. Para el sorgo, la propuesta se concentró en la genética, en el manejo de malezas y de plagas, y en la presentación de todos los elementos que deben tenerse en cuenta desde la siembra hasta la cosecha para maximizar el rendimiento.