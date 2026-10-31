La Eeaoc difundió información para planificar la próxima campaña maicera
Los temas abarcaron la caracterización agroclimática, el comportamiento de los híbridos y su respuesta frente al achaparramiento, el manejo por ambientes, la nutrición, el manejo de malezas, de plagas y de enfermedades, entre otros.
La preparación de la próxima campaña fue el eje del XXV° Taller de Híbridos y Manejo de Maíz, organizado por el programa Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc). El encuentro propuso una agenda que integró información para brindar herramientas que contribuyan a las decisiones del sector productivo.
Durante la apertura, el director técnico de la Eeaoc, Hernán Salas López, destacó la continuidad de este espacio de intercambio y su importancia para compartir el conocimiento generado por la institución. En ese sentido, señaló que el taller permite presentar los trabajos desarrollados por los equipos técnicos y cumplir con una función central de la Estación, la transferencia de información hacia el sector productivo.
Salas López también reconoció la labor del equipo del programa Granos en investigación y en transferencia de tecnología, y agradeció el acompañamiento de la Sociedad Rural de Tucumán y de las empresas que respaldan las actividades institucionales a lo largo del año. Valoró especialmente el esfuerzo que representa sostener esa colaboración en un contexto con dificultades para las empresas ligadas al sector.
Por su parte, el coordinador del programa Granos, Augusto Casmuz, presentó los principales ejes de la jornada, referidos a los trabajos de la Eeaoc vinculados al maíz y al sorgo. También resaltó la participación de Salvador Prieto Angueira y de Carlos Simón, investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y referentes de maíz y de sorgo, que fueron invitados a compartir sus experiencias y conocimientos sobre el manejo de ambos cultivos, en un momento clave para la planificación de una nueva campaña.
El programa se estructuró en seis bloques: cinco destinados al maíz y uno al sorgo. En maíz, los contenidos abarcaron la caracterización agroclimática, el comportamiento productivo de los híbridos y su respuesta frente al achaparramiento, el manejo por ambientes, la nutrición, el manejo de malezas, de plagas y de enfermedades, y por último el análisis económico del cultivo. Para el sorgo, la propuesta se concentró en la genética, en el manejo de malezas y de plagas, y en la presentación de todos los elementos que deben tenerse en cuenta desde la siembra hasta la cosecha para maximizar el rendimiento.
El ciclo de charlas se inició con el análisis agroclimático de la campaña maicera 2025-2026, que tuvo menos calor extremo, lluvias abundantes y menor radiación solar, sobre todo en el período crítico del cultivo. Así lo explicó el integrante de la sección Agrometeorología de la Eeaoc Martín Leal, al presentar un análisis elaborado con información de la red de estaciones meteorológicas de la institución.
En cuanto a las temperaturas extremas, Monte Redondo registró 17 días con máximas superiores a 35° C, frente a los 45 de la campaña anterior y los 30 del promedio histórico. En Casas Viejas se contabilizaron 23 días por encima de ese umbral, contra 43 del ciclo precedente. Las principales diferencias se observaron durante enero y febrero, especialmente en este último mes.
Las precipitaciones acumuladas entre octubre y mayo superaron tanto los promedios de referencia como los registros de la campaña anterior en las localidades analizadas. Sin embargo, su distribución presentó diferencias a lo largo del ciclo.
En Monte Redondo, los acumulados se mantuvieron por debajo del promedio hasta noviembre. A partir de entonces aumentaron de manera sostenida, con un incremento especialmente marcado en marzo: las lluvias superaron los 400 milímetros, un récord para ese mes en la localidad. Al finalizar la campaña, el acumulado se ubicó cerca del doble del registrado en el ciclo anterior y del valor normal de referencia.
En Casas Viejas, las precipitaciones permanecieron por debajo del promedio hasta diciembre. Los aportes de enero y de marzo contribuyeron luego a cerrar la campaña con un acumulado ampliamente superior al promedio histórico y al del ciclo precedente.
También se cuantificaron estas diferencias en la radiación solar, a partir del análisis de tres fechas de siembra: fines de diciembre, comienzos de enero y mediados de enero. Los resultados mostraron que, en Monte Redondo, la radiación durante el crecimiento vegetativo fue, en promedio, un 5% inferior al valor normal para las tres fechas evaluadas. Durante el período crítico, la reducción osciló entre un 11% y un 16%, según la fecha de siembra.
En Casas Viejas, las diferencias fueron mayores. Durante el crecimiento vegetativo, la radiación se ubicó entre un 9% y un 12% por debajo de los valores normales. En el período crítico, la disminución fue de entre un 17% y un 24%.
Los registros históricos de las localidades analizadas mostraron que, bajo la influencia de El Niño, las lluvias superaron los valores normales en más del 60% de los casos, tanto para el trimestre octubre-diciembre como para el de noviembre-enero. El expositor aclaró que se trata de un antecedente estadístico y destacó la necesidad de seguir los pronósticos y las condiciones meteorológicas a medida que avance la campaña.