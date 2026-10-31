La Eeaoc recomienda cosechar primero los cañaverales más expuestos al deterioro

También deben atenderse los cañaverales volcados, sobre todo cuando los tallos permanecen en contacto con el suelo húmedo. Esta situación puede favorecer la emisión de raíces y de brotes laterales, además de incrementar el riesgo de pudriciones y de deterioro de la calidad de la materia prima. Cuando el piso lo permita, conviene avanzar con su cosecha y adecuar la operación de los equipos para reducir el ingreso de tierra y de material extraño a la fábrica, con especial atención a la velocidad de avance y a la altura de corte basal.