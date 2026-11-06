Sin celular y encerrado en su casa: así vive el arquero Owono tras la tragedia de Jesús de Miguel
El arquero del FC Andorra atraviesa un profundo impacto emocional tras la muerte del delantero del Tenerife, ocurrida luego de un choque durante un partido. Su entorno contó cómo vive los días posteriores a la tragedia y qué decisión tomó.
Resumen para apurados
- Jesús Owono, arquero de FC Andorra, permanece aislado en su casa tras el choque fatal que causó la muerte del delantero Jesús de Miguel el lunes durante un partido en Tenerife.
- De Miguel falleció en el hospital por las lesiones del impacto en pleno partido. Owono decidió desconectarse y cortar comunicación ante el dolor y las amenazas recibidas.
- El hecho generó debate sobre la exposición y agresión a futbolistas tras tragedias. Owono emitió condolencias y prevé afrontar las consecuencias con el máximo respeto.
Jesús Owono, arquero del FC Andorra, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida después de protagonizar una colisión con el delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, quien murió horas después a causa de las heridas sufridas. El futbolista de 25 años permanece encerrado en su casa, sin teléfono móvil y alejado del contacto con el exterior, mientras intenta asimilar lo ocurrido.
El episodio sucedió el lunes pasado durante un partido disputado en Santa Cruz de Tenerife. Tras el impacto, De Miguel, de 30 años, fue trasladado a un hospital e ingresado en cuidados intensivos. El encuentro quedó suspendido y, aunque sus compañeros y el entorno de Owono aguardaban noticias sobre su evolución, el delantero falleció a las 8 de la mañana en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Cómo está Jesús Owono después de la muerte del futbolista Jesús de Miguel
El arquero del FC Andorra se encuentra profundamente afectado por lo sucedido. Según relató una fuente cercana a un compañero suyo en la selección de Andorra al medio The Athletic, el futbolista decidió aislarse por completo después de conocer la muerte del delantero.
"Owono está destrozado, encerrado en su casa y desconectado del mundo", describió la fuente, que habló bajo condición de anonimato debido a las amenazas que recibió el jugador.
La conmoción comenzó durante el regreso del plantel del Andorra desde Tenerife. Cuando los futbolistas y el cuerpo técnico emprendieron el viaje de vuelta, todavía no había certezas sobre el estado de salud de De Miguel.
"Sabíamos que estaba en una situación difícil, pero nunca piensas en el peor de los casos", relató una persona del entorno del arquero a la publicación estadounidense.
La muerte del delantero provocó un profundo impacto en el ambiente futbolístico. De Miguel tenía 30 años, estaba casado y era padre de una niña pequeña, nacida en 2025.
Qué dijeron sobre el arquero que protagonizó la colisión fatal
Después de conocerse el fallecimiento de Jesús de Miguel, distintas personas que compartieron etapas de sus carreras con Owono salieron a destacar sus cualidades personales.
Un excompañero del delantero aseguró que el arquero es una persona "encantadora, cariñosa y accesible". También habló alguien que lo conoció durante su paso por las categorías inferiores de Antiguoko, quien calificó lo sucedido como un incidente terrible y remarcó que Owono es una excelente persona.
Desde su antiguo club, el Deportivo Alavés, también expresaron su respaldo al futbolista. Una fuente de la institución lo describió como alguien extraordinario tanto dentro como fuera de la cancha y cuestionó los juicios públicos de quienes desconocen las circunstancias del episodio.
La situación generó un fuerte debate en el fútbol, mientras el arquero permanece alejado de la exposición pública y atraviesa las consecuencias emocionales de una tragedia que terminó con la vida de otro deportista.
El mensaje de Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel
El miércoles por la tarde, el FC Andorra difundió un comunicado con las primeras declaraciones públicas del arquero desde el episodio.
"Estos han sido los días más difíciles de mi vida", expresó Owono, quien reconoció que todavía le resulta complicado encontrar palabras para describir lo sucedido y asimilar la muerte de su colega.
En su mensaje, también manifestó su dolor por la pérdida del delantero y envió sus condolencias a los familiares y seres queridos. "Mis pensamientos están con él, con su familia y con todos los que lo querían", escribió.
Por último, señaló que sabe que habrá cuestiones que deberá afrontar y que lo hará con el máximo respeto. Sin embargo, aclaró que en este momento toda su atención está puesta en la muerte de De Miguel y en el dolor que atraviesan quienes lo conocían. "Descansa en paz, Jesús", concluyó el arquero.