Sin celular y encerrado en su casa: así vive el arquero Owono tras la tragedia de Jesús de Miguel

El episodio sucedió el lunes pasado durante un partido disputado en Santa Cruz de Tenerife. Tras el impacto, De Miguel, de 30 años, fue trasladado a un hospital e ingresado en cuidados intensivos. El encuentro quedó suspendido y, aunque sus compañeros y el entorno de Owono aguardaban noticias sobre su evolución, el delantero falleció a las 8 de la mañana en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.