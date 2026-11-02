Video: un jugador del fútbol español sufrió un paro cardíaco tras chocar con el arquero y fue reanimado en el campo

El parte médico en el hospital y los mensajes institucionales

De Miguel fue derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permanece bajo observación. Horas después del suceso, la dirigencia del club canario difundió el primer informe oficial sobre su evolución: “El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades”. En paralelo, el FC Andorra emitió un mensaje de apoyo a través de sus canales institucionales: “Toda la fuerza y los mejores deseos a De Miguel. Esperamos que se recupere pronto. Un abrazo muy fuerte al jugador, a su familia y al CD Tenerife”. A las manifestaciones de solidaridad se acoplaron entidades de la Primera División como el Real Madrid y el Rayo Vallecano, mientras se aguarda por nuevos partes clínicos y por la definición del Comité de Competición sobre la reprogramación del cierre del partido.