Video: un jugador del fútbol español sufrió un paro cardíaco tras chocar con el arquero y fue reanimado en el campo
Jesús de Miguel recibió un durísimo rodillazo en el pecho por parte del guardameta rival en un partido de la segunda división. Los médicos lograron estabilizarlo sobre el césped mediante maniobras de RCP durante más de cinco minutos y fue trasladado de urgencia a terapia intensiva. El partido fue suspendido.
Resumen para apurados
- El delantero Jesús de Miguel sufrió un paro cardíaco tras chocar con el arquero rival en el duelo entre Tenerife y Andorra en España, siendo reanimado en el campo de juego.
- En tiempo de descuento, el arquero Jesús Owono golpeó con la rodilla el pecho del atacante. Tras cinco minutos de RCP sobre el césped, los médicos lograron reanimarlo.
- De Miguel permanece internado en terapia intensiva en estado estable dentro de la gravedad, a la espera de su evolución y de la reprogramación de los minutos finales del cotejo.
El encuentro entre Tenerife y Andorra por la Segunda División de España fue suspendido a los 98 minutos de juego, luego de que el delantero local Jesús de Miguel sufriera un paro cardiorrespiratorio en el campo de juego tras recibir un impacto en la zona torácica por parte del arquero rival, Jesús Owono. La intervención de los servicios médicos sobre el césped, donde le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de cinco minutos, permitió restablecer sus signos vitales antes de su derivación en ambulancia a un centro asistencial.
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
La colisión aérea y las maniobras de auxilio sobre el terreno
La acción se produjo en el octavo minuto de adición con el marcador igualado 2-2. De Miguel superó la línea defensiva para disputar un envío aéreo cerca del área y Owono salió a cortar la trayectoria fuera de los límites del área chica, impactando con la rodilla sobre el pecho del atacante, quien quedó tendido e inconsciente sobre el césped. Frente al cuadro, los futbolistas solicitaron el ingreso urgente del equipo sanitario mientras el árbitro le mostraba la roja al guardameta ecuatoguineano. Los profesionales médicos realizaron masajes de reanimación en el lugar hasta verificar la recuperación del pulso y la respiración autónoma del jugador, quien luego fue inmovilizado y trasladado en una ambulancia de soporte vital avanzado. Ante la gravedad de la situación y con dos minutos pendientes de juego, la terna arbitral resolvió la suspensión formal del compromiso.
El parte médico en el hospital y los mensajes institucionales
De Miguel fue derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permanece bajo observación. Horas después del suceso, la dirigencia del club canario difundió el primer informe oficial sobre su evolución: “El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades”. En paralelo, el FC Andorra emitió un mensaje de apoyo a través de sus canales institucionales: “Toda la fuerza y los mejores deseos a De Miguel. Esperamos que se recupere pronto. Un abrazo muy fuerte al jugador, a su familia y al CD Tenerife”. A las manifestaciones de solidaridad se acoplaron entidades de la Primera División como el Real Madrid y el Rayo Vallecano, mientras se aguarda por nuevos partes clínicos y por la definición del Comité de Competición sobre la reprogramación del cierre del partido.