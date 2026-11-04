Jesús Owono rompió el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: “Los días más difíciles de mi vida”

El fútbol español continúa conmocionado por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que falleció después de protagonizar un fuerte choque con Jesús Owono, arquero del FC Andorra, durante un encuentro de la Segunda División. Este miércoles, el guardameta ecuatoguineano rompió el silencio mediante un comunicado difundido por su club, en el que expresó su profundo dolor por lo sucedido y envió un mensaje a la familia del futbolista.