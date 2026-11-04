Jesús Owono rompió el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: “Los días más difíciles de mi vida”
El arquero del FC Andorra expresó su profundo dolor por el fallecimiento del delantero del Tenerife, tras el choque que protagonizaron durante un partido. El club difundió su comunicado en redes sociales.
Resumen para apurados
- El arquero Jesús Owono expresó este miércoles su dolor tras la trágica muerte de Jesús de Miguel por un choque en el partido Tenerife-Andorra.
- El delantero falleció el martes tras impactar contra Owono el 2 de noviembre durante un juego de Segunda División, lo que conmocionó al fútbol español.
- La tragedia obligó a suspender dos partidos del torneo en señal de duelo, mientras se aguardan definiciones sobre las repercusiones del caso.
El fútbol español continúa conmocionado por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que falleció después de protagonizar un fuerte choque con Jesús Owono, arquero del FC Andorra, durante un encuentro de la Segunda División. Este miércoles, el guardameta ecuatoguineano rompió el silencio mediante un comunicado difundido por su club, en el que expresó su profundo dolor por lo sucedido y envió un mensaje a la familia del futbolista.
“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida”, comenzó Owono en su declaración, publicada el miércoles 4 de noviembre a través de la cuenta oficial del FC Andorra en X (@fcandorra).
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En su mensaje, el arquero reconoció que todavía le resulta difícil encontrar las palabras para explicar lo que está atravesando y asimilar las consecuencias de lo sucedido. También expresó su tristeza por el fallecimiento del delantero y aseguró que mantiene presentes tanto al futbolista como a su familia y a todas las personas que lo querían.
“Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús”, manifestó el guardameta, quien también se refirió a las cuestiones pendientes que deberán abordarse como consecuencia de la tragedia.
En ese sentido, Owono reconoció que existen asuntos que tendrán que tratarse y manifestó su disposición a afrontar lo que venga con respeto. Sin embargo, aclaró que actualmente no puede concentrarse en otra cosa que no sea el recuerdo de Jesús de Miguel y el sufrimiento que atraviesan las personas afectadas por su muerte.
Finalmente, concluyó su mensaje con una despedida: “Descansa en paz, Jesús”.
El FC Andorra acompañó las declaraciones de su futbolista con un pedido de máxima sensibilidad y respeto, al reconocer que la institución continúa profundamente afectada por lo sucedido.
¿Qué ocurrió durante el partido entre Tenerife y Andorra?
El trágico episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante los minutos de descuento del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, correspondiente a la Segunda División española.
Con el marcador igualado 2-2, Jesús de Miguel intentó disputar una pelota mientras Owono salió de su área para interceptarla. Ambos protagonizaron un fuerte choque y el delantero recibió un impacto en el pecho que lo dejó inconsciente sobre el campo de juego.
El futbolista recibió asistencia médica inmediata y fue trasladado a un hospital de Tenerife, donde permaneció internado en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, su fallecimiento fue confirmado el martes 3 de noviembre, generando una profunda conmoción en el fútbol español.
Suspendieron dos partidos de la Segunda División
Como consecuencia de lo ocurrido, se confirmó el aplazamiento de dos encuentros correspondientes a la fecha 13 de la Segunda División española.
El primero es Granada-Tenerife, que estaba programado para el sábado 7 de noviembre, desde las 21 (hora española), en el estadio Nuevo Los Cármenes.
El segundo es FC Andorra-Mallorca, que debía disputarse el domingo 8 de noviembre, desde las 14, en el estadio del conjunto andorrano.
Ambos compromisos fueron aplazados en señal de duelo y acompañamiento a los clubes afectados, mientras se aguarda la confirmación de las nuevas fechas.
Además, el plantel del Andorra realizó este miércoles un minuto de silencio antes del entrenamiento en homenaje a De Miguel. Owono no participó de la práctica, en medio del fuerte impacto emocional que generó la tragedia.