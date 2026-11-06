Esperan hasta dos millones de personas para la misa del Papa en Buenos Aires y preparan un operativo especial

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá en la Ciudad de Buenos Aires uno de sus principales escenarios. La misa prevista para el lunes en el Monumento de los Españoles podría convocar a más de dos millones de personas, según las estimaciones del Gobierno porteño, que trabaja en un amplio operativo de logística, seguridad y asistencia sanitaria para recibir a los fieles.