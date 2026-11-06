Esperan hasta dos millones de personas para la misa del Papa en Buenos Aires y preparan un operativo especial
Resumen para apurados
- El papa León XIV encabezará el lunes una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires, donde prevén reunir a dos millones de fieles en su gira por el país.
- Para el evento se coordinó un operativo con más de 20.000 efectivos, cuatro accesos peatonales, postas sanitarias y un recorrido previo del Sumo Pontífice en el papamóvil.
- El encuentro marcará un hito histórico tras décadas sin visitas papales y reforzará el diálogo interreligioso con un mensaje de paz y convivencia ante líderes de diversos credos.
La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá en la Ciudad de Buenos Aires uno de sus principales escenarios. La misa prevista para el lunes en el Monumento de los Españoles podría convocar a más de dos millones de personas, según las estimaciones del Gobierno porteño, que trabaja en un amplio operativo de logística, seguridad y asistencia sanitaria para recibir a los fieles.
“Estamos esperando más de un millón y medio de personas, alrededor de dos millones”, anticipó a LA GACETA Pilar Bosca, directora general de Cultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La funcionaria explicó que se preparan dos grandes acontecimientos en el espacio público: la celebración religiosa del lunes y un encuentro de jóvenes previsto para el martes por la tarde.
La magnitud de la convocatoria obligó a coordinar tareas entre la Ciudad, el Gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires. “Estamos comprometidos a full con la tarea para recibir al Santo Padre como se merece”, afirmó Bosca, quien destacó que la organización contempla protocolos especiales de seguridad, incluso más estrictos que los implementados durante la cumbre del G20.
Cómo será el recorrido del Papa y el acceso a la misa
Uno de los momentos centrales será el recorrido de León XIV en el papamóvil, desde la zona del túnel de la avenida Del Libertador, a la altura de Pueyrredón y Jerónimo Salguero, hasta el Monumento de los Españoles, donde estará montado el escenario principal y el altar.
Durante ese trayecto, los fieles podrán ubicarse a ambos lados del recorrido para verlo pasar, recibir su saludo y su bendición. Además, se instalarán pantallas para que quienes se encuentren más alejados puedan seguir la celebración.
Bosca precisó que habrá cuatro puntos de acceso y sectores especialmente establecidos para el descenso de las personas que lleguen en micros. La funcionaria recomendó consultar previamente el esquema de circulación, ya que las distancias a pie dependerán del lugar de ingreso.
La información sobre cortes de calles, desvíos y funcionamiento de los servicios públicos estará disponible en el sitio oficial del Gobierno porteño, en el apartado dedicado a la visita papal, y en la página de Papa Argentina.
El acceso comenzará a habilitarse alrededor de la medianoche del lunes, mientras que desde las 7 se desarrollarán actividades de animación pastoral para quienes ya estén en el lugar, antes de la misa central.
Más de 20.000 efectivos y recomendaciones para los visitantes
El operativo incluirá más de 20.000 efectivos involucrados en las distintas actividades. También habrá postas sanitarias, puestos de hidratación y espacios gastronómicos para que los asistentes puedan alimentarse y acceder a bebidas durante la jornada.
En cuanto al traslado, Bosca recomendó priorizar el transporte público. Los colectivos y el subte estarán contemplados dentro del esquema de movilidad, con distintas medidas para facilitar el desplazamiento de los asistentes. Algunas de esas estrategias, explicó, incluyen beneficios para el uso del transporte y ya fueron comunicadas por los canales oficiales.
La funcionaria aclaró que la Ciudad no quedará paralizada por la visita. Si bien habrá restricciones de circulación en el área de la misa y en los alrededores de la Nunciatura Apostólica, donde se alojará el Papa, el resto de Buenos Aires continuará funcionando con normalidad.
El diálogo interreligioso, otro de los ejes de la visita
Además de las celebraciones multitudinarias, la agenda contempla un encuentro de León XIV con referentes de distintas comunidades religiosas. Para Bosca, ese espacio tiene un significado especial por la convivencia entre credos que caracteriza a la Argentina.
“Somos un modelo en cuanto a convivencia pacífica y diálogo interreligioso”, sostuvo. En ese sentido, señaló que representantes de otras confesiones también esperan con interés la llegada del Pontífice y reconocen en su figura un liderazgo que trasciende a la comunidad católica.
Según explicó, el mensaje de unidad y paz del Papa despierta expectativas incluso entre quienes no profesan el catolicismo, en un contexto internacional atravesado por conflictos y tensiones.
Finalmente, Bosca invitó especialmente a los tucumanos a viajar a Buenos Aires para participar de las actividades. “Los esperamos a todos los tucumanos en la ciudad de Buenos Aires para disfrutar esta maravillosa jornada, que realmente va a ser un momento histórico después de 40 años de estar recibiendo al Papa en Argentina”, concluyó.