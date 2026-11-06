Cómo será el Papamóvil que trasladará al papa León XIV durante su visita a la Argentina

Resumen para apurados
- Toyota prepara una camioneta Hilux adaptada para trasladar al papa León XIV durante su visita pastoral a la Argentina este domingo, con el fin de facilitar sus recorridos.
- La pick-up no será blindada y posee suspensión reforzada y un sillón en la caja, adaptada con supervisión técnica desde Japón tras la propuesta inicial de la automotriz.
- Tras la gira por el país, las unidades modificadas serán donadas a la Santa Sede para actos oficiales, destacando a la industria automotriz nacional a nivel global.
El papa León XIV llegará este domingo a la Argentina para realizar su primera visita al país, en una agenda que incluirá encuentros y celebraciones religiosas. En ese contexto, uno de los vehículos que concentrará la atención será el Papamóvil, especialmente acondicionado para trasladar al pontífice durante sus recorridos por distintas ciudades.
La automotriz Toyota trabaja en la adaptación de una camioneta Hilux que tendrá modificaciones técnicas específicas para cumplir con esa función. El proyecto contempla cambios en la suspensión, un espacio acondicionado en la parte trasera y la posterior donación de los vehículos al Vaticano. Su presidente, Gustavo Salinas, también confirmó que no será blindado.
Cómo será el Papamóvil que Toyota prepara sobre una Hilux
El vehículo que utilizará el papa León XIV estará desarrollado sobre la base de una Toyota Hilux, aunque no será una camioneta convencional. Para adaptarla a las necesidades del pontífice, la automotriz deberá realizar modificaciones en distintos componentes.
Uno de los principales cambios estará en el sistema de suspensión. Según explicó Gustavo Salinas, presidente de Toyota, será necesario reforzarlo y ajustarlo para soportar el peso que se concentrará en la parte trasera de la pick-up.
A diferencia de otros vehículos, el Papa viajará sobre la caja de la camioneta, en un sector acondicionado especialmente. Allí se instalará un sillón y se contemplará el espacio necesario para las personas que puedan acompañarlo durante los desplazamientos.
Esta distribución requiere un trabajo particular de ingeniería, ya que modifica la manera en que se reparte el peso respecto de una Hilux convencional.
El desarrollo cuenta con la asistencia técnica de un proveedor homologado por Japón y el seguimiento de la casa matriz de Toyota, que supervisa las adaptaciones necesarias para cumplir con las condiciones establecidas.
¿El Papamóvil del papa León XIV será blindado?
Una de las dudas que surgieron alrededor del proyecto está relacionada con la seguridad del vehículo. Al respecto, Salinas aclaró que el Papamóvil no será blindado.
Sin embargo, eso no significa que se trate de una camioneta sin adaptaciones especiales. El Vaticano establece condiciones técnicas que deben respetarse para que el vehículo pueda utilizarse durante los recorridos del pontífice.
Entre los aspectos centrales del trabajo se encuentran las modificaciones en la suspensión, la distribución del peso y el acondicionamiento de la parte posterior, donde viajará León XIV.
De esta manera, Toyota busca desarrollar un vehículo que responda a las necesidades específicas de traslado del Papa y a los requerimientos establecidos para este tipo de unidades.
Por qué Toyota fue elegida para fabricar el Papamóvil
La iniciativa surgió cuando la automotriz tomó conocimiento de la posibilidad de una visita del Papa a la Argentina. A partir de entonces, la compañía ofreció fabricar los vehículos y donarlos al Vaticano.
De acuerdo con lo explicado por su presidente, la propuesta fue aceptada y el proyecto comenzó a avanzar con el trabajo de adaptación de las camionetas.
Salinas también destacó la importancia de que la Hilux, un modelo con una fuerte trayectoria en la industria automotriz argentina, sea la base del vehículo que trasladará al pontífice.La iniciativa contempla que las unidades sean donadas al Vaticano para que puedan utilizarse durante las actividades oficiales de León XIV.