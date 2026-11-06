Seguí en vivo el vuelo del papa León XIV hacia Montevideo

El avión que traslada al Papa ya partió desde Roma y se puede seguir online

Momento en el que el papa León XIV partía desde Roma hacia Montevideo. Captura de pantalla.
Momento en el que el papa León XIV partía desde Roma hacia Montevideo. Captura de pantalla.
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El papa León XIV despegó este viernes desde Roma rumbo a Montevideo para iniciar una gira pastoral de 12 días por Sudamérica.
  • A bordo de un Airbus de ITA Airways, el pontífice viaja en un vuelo directo de más de 13 horas que cruzó África y el Atlántico antes de aterrizar en Carrasco.
  • Tras su visita a Uruguay, León XIV continuará su itinerario oficial el domingo 8 de noviembre en Argentina y concluirá su periplo regional el 17 en Perú.
Resumen generado con IA

El avión que traslada al papa León XIV despegó este viernes desde el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, y de esta manera comenzó la esperada gira por Sudamérica. El Pontífice inició así una gira de más de 10 días por el sur del continente.

Video: el papa León XIV abordó el avión para iniciar su gira por Sudamérica

Video: el papa León XIV abordó el avión para iniciar su gira por Sudamérica

El vuelo ITY4000 de la aerolínea italiana ITA Airways marca el inicio formal de la gira papal, conectando de forma directa el Aeropuerto Intercontinental Leonardo da Vinci de Roma-Fiumicino (FCO) con el Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo (MVD). Esta primera escala inaugura un itinerario pastoral que posteriormente lo llevará a visitar Argentina y Perú.

Trayecto del vuelo papal en Flight Radar Trayecto del vuelo papal en Flight Radar

La aeronave asignada para este trayecto de largo alcance es un Airbus A330-941 (A339) de la aerolínea de bandera italiana. El avión partió desde Roma a las 03:05 hora argentina, apenas cinco minutos después del horario previsto originalmente.

Seguí en vivo el vuelo del papa León XIV en Flight Radar.

Dónde está el avión del Papa

Luego de 6 horas en el aire y con más de 5.000 kilómetros ya superados, el Airbus se encontraba sobrevolando las aguas del océano Atlántico luego de cruzar el norte y el oeste del continente africano. A partir de este punto falta un poco más de siete horas para su aterrizaje en Montevideo, previsto a las 16:30 hora argentina, según los datos proyectados en la plataforma Flight Radar.

El papa León XIV inicia una exigente gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú

El papa León XIV inicia una exigente gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú

Luego de su visita en Uruguay, el papa León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. La llegada forma parte de un recorrido sudamericano que comenzó este viernes en Uruguay y concluirá el 17 de noviembre en Perú.



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