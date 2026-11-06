Seguí en vivo el vuelo del papa León XIV hacia Montevideo

Dónde está el avión del Papa

Luego de 6 horas en el aire y con más de 5.000 kilómetros ya superados, el Airbus se encontraba sobrevolando las aguas del océano Atlántico luego de cruzar el norte y el oeste del continente africano. A partir de este punto falta un poco más de siete horas para su aterrizaje en Montevideo, previsto a las 16:30 hora argentina, según los datos proyectados en la plataforma Flight Radar.