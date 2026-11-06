Dónde se alojará el papa León XIV en Argentina y cómo es el histórico palacio que lo recibirá

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, incluirá misas, encuentros oficiales y recorridos que convocarán a miles de fieles. Sin embargo, más allá de las actividades públicas, uno de los escenarios importantes de su estadía será el lugar elegido para alojarse: un histórico palacio de Buenos Aires que ya recibió a otro pontífice en dos oportunidades.