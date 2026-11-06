Video: mirá en vivo la llegada del papa León XIV a Montevideo

Resumen para apurados
- El papa León XIV partió este viernes desde Roma hacia Montevideo para iniciar una gira pastoral de doce días por Sudamérica.
- El pontífice viajó en un vuelo directo de ITA Airways desde Fiumicino hacia el Aeropuerto de Carrasco, comenzando formalmente su primer recorrido por la región.
- Tras su estadía en Uruguay, el líder religioso continuará su itinerario en Argentina el 8 de noviembre y concluirá la visita continental el 17 de noviembre en Perú.
El avión que traslada al papa León XIV despegó este viernes desde el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, y de esta manera comenzó la esperada gira por Sudamérica. El Pontífice inició así una gira de más de 10 días por el sur del continente.
El vuelo ITY4000 de la aerolínea italiana ITA Airways marca el inicio formal de la gira papal, conectando de forma directa el Aeropuerto Intercontinental Leonardo da Vinci de Roma-Fiumicino (FCO) con el Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo (MVD). Esta primera escala inaugura un itinerario pastoral que posteriormente lo llevará a visitar Argentina y Perú.
La aeronave asignada para este trayecto de largo alcance es un Airbus A330-941 (A339) de la aerolínea de bandera italiana. El avión partió desde Roma a las 03:05 hora argentina, apenas cinco minutos después del horario previsto originalmente.
Luego de su visita en Uruguay, el papa León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. La llegada forma parte de un recorrido sudamericano que comenzó este viernes en Uruguay y concluirá el 17 de noviembre en Perú.