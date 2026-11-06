Video: mirá en vivo la llegada del papa León XIV a Montevideo

El avión que traslada al Papa llega a Uruguay para iniciar su gira por Sudamérica.

Momento en el que el papa León XIV partía desde Roma hacia Montevideo. Captura de pantalla.
Momento en el que el papa León XIV partía desde Roma hacia Montevideo. Captura de pantalla.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El papa León XIV partió este viernes desde Roma hacia Montevideo para iniciar una gira pastoral de doce días por Sudamérica.
  • El pontífice viajó en un vuelo directo de ITA Airways desde Fiumicino hacia el Aeropuerto de Carrasco, comenzando formalmente su primer recorrido por la región.
  • Tras su estadía en Uruguay, el líder religioso continuará su itinerario en Argentina el 8 de noviembre y concluirá la visita continental el 17 de noviembre en Perú.
Resumen generado con IA

El avión que traslada al papa León XIV despegó este viernes desde el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, y de esta manera comenzó la esperada gira por Sudamérica. El Pontífice inició así una gira de más de 10 días por el sur del continente.

El vuelo ITY4000 de la aerolínea italiana ITA Airways marca el inicio formal de la gira papal, conectando de forma directa el Aeropuerto Intercontinental Leonardo da Vinci de Roma-Fiumicino (FCO) con el Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo (MVD). Esta primera escala inaugura un itinerario pastoral que posteriormente lo llevará a visitar Argentina y Perú.

La aeronave asignada para este trayecto de largo alcance es un Airbus A330-941 (A339) de la aerolínea de bandera italiana. El avión partió desde Roma a las 03:05 hora argentina, apenas cinco minutos después del horario previsto originalmente.

El papa León XIV inicia una exigente gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú

El papa León XIV inicia una exigente gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú

Luego de su visita en Uruguay, el papa León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. La llegada forma parte de un recorrido sudamericano que comenzó este viernes en Uruguay y concluirá el 17 de noviembre en Perú.



Temas MontevideoRomaAssociazione Sportiva RomaAfricaAmérica del SurLeonardo Da VinciLeón XIVLeón XIV en Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Encuesta: ¿para qué aprovecharás el fin de semana largo?

Encuesta: ¿para qué aprovecharás el fin de semana largo?

Esperan hasta dos millones de personas para la misa del Papa en Buenos Aires y preparan un operativo especial

Esperan hasta dos millones de personas para la misa del Papa en Buenos Aires y preparan un operativo especial

¡Hagan lío!: el legado de Francisco que León XIV reafirma con su encuentro con los jóvenes argentinos

"¡Hagan lío!": el legado de Francisco que León XIV reafirma con su encuentro con los jóvenes argentinos

Adepa da la bienvenida al papa León XIV y llama a defender la dignidad humana en la era de la IA

Adepa da la bienvenida al papa León XIV y llama a defender la dignidad humana en la era de la IA

Video: el papa León XIV abordó el avión para iniciar su gira por Sudamérica

Video: el papa León XIV abordó el avión para iniciar su gira por Sudamérica

Lo más popular
Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV
1

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán
2

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán

El doctor inverosímil Nelson Castro
3

El doctor inverosímil Nelson Castro

Qué determinó la autopsia sobre la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un golpe en pleno partido
4

Qué determinó la autopsia sobre la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras un golpe en pleno partido

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador
5

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

El doctor inverosímil Nelson Castro
3

El doctor inverosímil Nelson Castro

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60
4

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles
5

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles

Más Noticias
Muerte de perros en El Cadillal: allanaron una casa y encontraron un rifle y productos químicos

Muerte de perros en El Cadillal: allanaron una casa y encontraron un rifle y productos químicos

Alerta por tormentas y ráfagas: cómo afectará el cambio de tiempo a Tucumán y el NOA en el fin de semana

Alerta por tormentas y ráfagas: cómo afectará el cambio de tiempo a Tucumán y el NOA en el fin de semana

Alerta amarilla por fuertes vientos en Tafí del Valle: qué deben tener en cuenta quienes viajen este fin de semana

Alerta amarilla por fuertes vientos en Tafí del Valle: qué deben tener en cuenta quienes viajen este fin de semana

Qué desayunará el papa León XIV en Argentina y cuál es la torta que pidió especialmente

Qué desayunará el papa León XIV en Argentina y cuál es la torta que pidió especialmente

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Viernes con Tormentas, Zonda y ráfagas extremas: 11 provincias están bajo alerta amarilla

Viernes con Tormentas, Zonda y ráfagas extremas: 11 provincias están bajo alerta amarilla

Valentina Puga no le teme a un apellido con peso, cambia ecuaciones y produce vinos con frescura

Valentina Puga no le teme a un apellido con peso, cambia ecuaciones y produce vinos con frescura

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ejército desplegará expertos en rescate

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ejército desplegará expertos en rescate

Comentarios