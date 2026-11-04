Intervinieron Ueno Bank en Paraguay: qué pasará con los ahorros de casi tres millones de clientes

El organismo estableció que el pago de esa cobertura deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días corridos desde la aprobación de la resolución de la entidad, aunque el período podría extenderse por otros 15 días. De acuerdo con las estimaciones difundidas por medios paraguayos, las fechas posibles para concretar los pagos serían el 17 de noviembre o el 2 de diciembre.