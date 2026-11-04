Intervinieron Ueno Bank en Paraguay: qué pasará con los ahorros de casi tres millones de clientes

Resumen para apurados
- El Banco Central de Paraguay intervino este martes a Ueno Bank por severos problemas de solvencia, afectando las cuentas de casi tres millones de clientes en todo el país.
- La caída de solvencia derivó en el arresto de ocho directivos y la renuncia del jefe del BCP, en medio de críticas a Peña por sus vínculos comerciales con la firma.
- El BCP cubrirá ahorros hasta 36.700 dólares, pero estallaron protestas, reclamos de juicio político al mandatario y alerta por millonarios fondos jubilatorios atrapados.
La intervención de Ueno Bank desató una crisis financiera en Paraguay y dejó a miles de ahorristas en un escenario de incertidumbre sobre el futuro de sus depósitos. La entidad, que administra los recursos de casi tres millones de clientes, quedó bajo un procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP), luego de que se detectaran graves problemas de solvencia.
La decisión fue adoptada por unanimidad este martes y responde a que el índice de solvencia del banco cayó por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa. A partir de esta medida, la Superintendencia de Bancos designará interventores para determinar la situación patrimonial de la entidad, preservar sus activos y ejecutar las acciones previstas por la ley.
El anuncio generó preocupación entre los clientes, que comenzaron a concentrarse en distintas sucursales para conocer qué ocurrirá con sus ahorros. Según los datos de la propia institución correspondientes a junio, Ueno Bank tenía más de 2,94 millones de clientes.
La crisis también abrió un frente político que alcanza al presidente paraguayo, Santiago Peña, quien asumió en agosto de 2023 y quedó bajo cuestionamientos por sus anteriores vínculos empresariales con el grupo propietario de la entidad financiera.
La garantía para los ahorristas y cuándo podrían recuperar el dinero
Ante la incertidumbre, el Banco Central intentó llevar tranquilidad al informar que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 75 salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas. El monto equivale aproximadamente a 228 millones de guaraníes, unos U$S 36.700 por persona física o jurídica.
El organismo estableció que el pago de esa cobertura deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días corridos desde la aprobación de la resolución de la entidad, aunque el período podría extenderse por otros 15 días. De acuerdo con las estimaciones difundidas por medios paraguayos, las fechas posibles para concretar los pagos serían el 17 de noviembre o el 2 de diciembre.
Uno de los principales interrogantes es cómo se instrumentará la devolución de los fondos a quienes operaban exclusivamente con Ueno Bank. Entre las alternativas que se analizan figura la apertura de cuentas en otras entidades financieras o la entrega del dinero en efectivo.
La situación genera especial inquietud entre los jubilados que tienen previsto cobrar sus haberes el próximo 17 de noviembre. También existe preocupación por los recursos de organismos públicos que permanecen depositados en la entidad.
Un escándalo que alcanza al presidente Santiago Peña
La intervención de Ueno Bank sumó un nuevo capítulo a la controversia política que rodea a la entidad desde la llegada de Peña al poder. El mandatario fue accionista de Ueno Holding, vinculado al grupo propietario del banco, y mantuvo sus vínculos empresariales hasta marzo de 2025.
Otro de los puntos cuestionados fue la designación de Carlos Carvallo, quien había sido el máximo responsable de Ueno Bank, al frente del Banco Central del Paraguay poco después de la asunción presidencial. La decisión fue señalada por sectores críticos como un posible conflicto de intereses.
En medio de la crisis, Carvallo anunció que puso su cargo a disposición y aseguró que su renuncia ya estaba firmada. Tras su salida, asumió de manera interina Liana Caballero, integrante del directorio del organismo monetario.
La investigación también avanzó sobre la conducción de la entidad financiera. Según la información difundida, ocho directivos de Ueno Bank fueron capturados, entre ellos Miguel Almada, el último de los detenidos.
Protestas y pedidos de juicio político
Mientras se intenta determinar el alcance de la crisis, un grupo de ahorristas se congregó en los alrededores del Congreso paraguayo para reclamar la devolución de sus depósitos y exigir un juicio político contra el presidente Peña.
Los manifestantes, que se identificaron como autoconvocados, realizaron una vigilia en la plaza de Armas, frente al Parlamento, con carteles y consignas contra la administración del banco. También anticiparon que impulsarán una recolección de firmas para solicitar el cierre de la entidad.
"Que nos devuelvan el dinero primero", reclamó Jorge Ramírez, uno de los organizadores de la movilización, en declaraciones a la agencia EFE.
El hombre aseguró que su salario quedó congelado durante el proceso iniciado por el Banco Central y afirmó que numerosos paraguayos atraviesan dificultades similares por no poder disponer de sus fondos.
La protesta se produjo después de que centenares de personas se concentraran en el Panteón de los Héroes, en el centro de Asunción. Allí, la Policía intervino para dispersar a los manifestantes luego de que se registraran desórdenes.
La preocupación por los fondos jubilatorios
Uno de los aspectos más delicados de la crisis es la exposición de instituciones públicas y organismos previsionales a los problemas financieros de Ueno Bank.
Según estimaciones publicadas por el diario paraguayo Última Hora, alrededor de U$S 380 millones del Instituto de Previsión Social (IPS) habrían quedado atrapados en la entidad. Los recursos están vinculados al sistema que administra los fondos jubilatorios de la mayoría de los trabajadores del país y alcanzan a los ahorros de unos 32.000 jubilados.
A esto se suman fondos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la represa binacional Itaipú.