Chahla y más de 80 intendentes reclamaron a Milei por recortes al Remediar y la inequidad en el transporte

Más de 80 intendentes de distintas provincias, entre ellos Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán, expusieron ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación su preocupación por los recortes del gobierno de Javier Milei al programa Remediar. Durante la reunión, también reclamaron por la reducción de subsidios al transporte público y advirtieron sobre el impacto de las medidas en las finanzas municipales y en el acceso a servicios esenciales.