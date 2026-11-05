Chahla y más de 80 intendentes reclamaron a Milei por recortes al Remediar y la inequidad en el transporte
Los jefes municipales expusieron ante la Cámara de Diputados y cuestionaron la distribución de los fondos nacionales. La intendenta de San Miguel de Tucumán alertó sobre el impacto en la atención primaria de la salud.
Resumen para apurados
- Más de 80 intendentes reclamaron en Diputados contra el gobierno de Milei por el fuerte recorte en el plan Remediar y la asimetría de subsidios al transporte con el AMBA.
- Explicaron que Remediar redujo de 75 a 6 sus medicamentos esenciales y denunciaron que el AMBA concentró 460 millones de dólares en subsidios que fueron negados al interior.
- Los intendentes advierten sobre una asfixia comunal y alertan que el ajuste compromete la salud pública primaria de los sectores vulnerables y la viabilidad del transporte.
Más de 80 intendentes de distintas provincias, entre ellos Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán, expusieron ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación su preocupación por los recortes del gobierno de Javier Milei al programa Remediar. Durante la reunión, también reclamaron por la reducción de subsidios al transporte público y advirtieron sobre el impacto de las medidas en las finanzas municipales y en el acceso a servicios esenciales.
Luego de participar de la reunión por videollamada, la jefa comunal de la capital provincial detalló con cifras el impacto de los cambios introducidos en el programa de salud y advirtió sobre las consecuencias que podrían tener para miles de pacientes que dependen de los centros de atención primaria para continuar sus tratamientos.
Planteó que el nuevo listado de referencia disminuyó de manera drástica por decisión del Gobierno nacional, lo que excluye tratamientos utilizados para enfermedades crónicas y otras patologías frecuentes. "El nuevo listado de referencia pasó de 75 a solo seis principios activos, dejando afuera medicamentos esenciales para tratar enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo y distintas afecciones respiratorias", señaló.
Según la funcionaria, hubo una reducción del 72% del presupuesto en términos reales respecto de 2023 y la caída del 62% en la cantidad de tratamientos distribuidos entre 2022 y 2025. "Son cifras que nos preocupan por sus posibles consecuencias en la atención primaria de la salud", expresó.
"Estos indicadores reflejan un escenario preocupante para el funcionamiento de la atención primaria, especialmente en los sectores de menores ingresos, donde la provisión gratuita de medicamentos resulta fundamental para sostener los tratamientos", dijo el intendenta, con relación al paso de la "motosierra" sobre los recursos nacionales destinados al programa.
Durante el encuentro de comisión, Emiliano Paredes, de Tanti, Córdoba, remarcó que "el plan Remediar debería ser una política de estado" y que "los municipios estamos cada vez más asfixiados".
Por su parte, Pablo Corsalini, intendente de Pérez, Santa Fe, se manifestó en contra de la suspensión de este programa sanitario, al sostener que "hace tres años que los municipios, las comunas y las organizaciones venimos sufriendo de quitas de programas".
Transporte y otros fondos nacionales
Al comienzo, Pablo Javkin, intendente de la ciudad de Rosario, Santa Fe, planteó que "resulta injusto e insostenible que un ciudadano del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) valga cuatro veces lo que un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público".
La intendenta de Paraná, Entre Ríos, Rosario Romero, se refirió al estado del transporte público: “Debiéramos haber continuado con los subsidios, porque el transporte no es un lujo”.
Sobre el Régimen de Áreas Metropolitanas, Gabriel Fernández Arjona, de la ONG Ciudadanía Metropolitana, indicó que “el proyecto no modifica la masa coparticipable, ni los porcentajes ni los tributos". "Los municipios no necesitan la tutela de los gobernadores ni de las legislaturas provinciales para acordar entre sí", agregó.
El diputado Carlos Almena (LLA) manifestó que "no es una decisión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) reasignar partidas para este proyecto".
Durante la reunión informativa, además, expusieron; Emiliano Melero, subsecretario de Medicamentos en Santa Fe; Juan Manuel García, intendente de Machagai, Chaco; Isa Castagnino, intendenta de Victoria, Entre Ríos; Sander Pío Oscar, intendente de Juan José Castelli, Chaco; Claudia Alejandra Godoy, intendenta de San Marcos, Córdoba; Pablo Grasso, intendente de Rio Gallegos, Santa Cruz; Franco Villar, intendente la Playosa, Córdoba; Alejandro Santiago Arenas Diez, intendente Capilla del Monte, Córdoba; Francisco Iser, intendente de General Roca, Córdoba; Juan Pablo Vazzia, intendente de Idiazábal, Córdoba; Maricel Fernanda Sánchez, intendenta de Charbonier, Córdoba; Daniel Alejandro Passerini, intendente de Córdoba; y Gonzalo Goyechea, presidente comunal María Teresa, Santa Fe.
El pronunciamiento
Bajo el título "Un país desigual es un país injusto", los jefes municipales denunciaron en un comunicado un trato inequitativo hacia las provincias y reclamaron una distribución más federal de los fondos nacionales, consignó un comunicado de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
"El Gobierno nacional profundiza sus decisiones de abandono al Interior argentino. En los hechos, para el Gobierno, hay un país de primera, concentrado en pocos kilómetros alrededor del obelisco porteño. Y otro país, el inmenso, el productivo, el que genera riqueza, el de las regiones del trabajo, que es cada vez más destratado y desconsiderado", sostiene el documento.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la distribución de los subsidios al transporte público. Según señalaron los intendentes, en lo que va del año la Nación destinó aproximadamente 460 millones de dólares al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en concepto de compensaciones tarifarias, mientras que el interior no recibió fondos equivalentes, más allá de los recursos vinculados al sistema SUBE.