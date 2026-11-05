Campero, sobre el transporte: “Si a los empresarios no les conviene, que se vayan”

El diputado nacional Mariano Campero (Cambia Tucumán) consideró que el esquema de compensaciones que se aplica a nivel nacional para el transporte público “debe ser transparente y equitativo”. “Desde Córdoba hacia abajo hay un país y desde Córdoba hacia arriba, otro. El Norte está postergado”, afirmó el legislador del bloque libertario a LA GACETA. A la vez, objetó el modelo de subsidios que rige en Tucumán. “Si a los empresarios no les conviene, que se vayan”, arremetió.