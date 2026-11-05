Política

Campero, sobre el transporte: “Si a los empresarios no les conviene, que se vayan”

El diputado instó a aplicar un modelo equitativo a nivel nacional, a la vez que criticó el sistema aplicado en Tucumán.

MARIANO CAMPERO. Diputado nacional del bloque de LLA y referente de Cambia Tucumán. Foto de Facebook
MARIANO CAMPERO. Diputado nacional del bloque de LLA y referente de Cambia Tucumán. Foto de Facebook
Por Redacción Política Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • El diputado Mariano Campero criticó hoy en Tucumán la inequidad de subsidios frente al AMBA y exigió a los empresarios locales que dejen la concesión si no les resulta conveniente.
  • La polémica surge tras el refuerzo de fondos nacionales al AMBA y el fin del Fondo Compensador al Interior, mientras Tucumán destina $12.000 millones al mes a empresas del sector.
  • Campero impulsa un cambio estructural y propone replicar en la provincia el modelo de líneas municipales de Yerba Buena para garantizar un transporte público eficiente y digno.
Resumen generado con IA

El diputado nacional Mariano Campero (Cambia Tucumán) consideró que el esquema de compensaciones que se aplica a nivel nacional para el transporte público “debe ser transparente y equitativo”. “Desde Córdoba hacia abajo hay un país y desde Córdoba hacia arriba, otro. El Norte está postergado”, afirmó el legislador del bloque libertario a LA GACETA. A la vez, objetó el modelo de subsidios que rige en Tucumán. “Si a los empresarios no les conviene, que se vayan”, arremetió.

La polémica se instaló esta semana, a partir de la decisión del gobierno de Javier Milei de reforzar las partidas para sostener el precio del boleto en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en contrapartida a la eliminación del Fondo Compensador para el Interior, una política que se sostiene con miras al tratamiento del Presupuesto Nacional 2027.

“El esquema de subsidios debe ser transparente y equitativo. Y se deben corregir las asimetrías históricas que perjudican al interior”, dijo Campero ante una consulta de este diario. Pero consideró que “también tenemos que decir las cosas como son: en Tucumán no podemos seguir sosteniendo un sistema de transporte que reclama cada vez más dinero, pero no garantiza un servicio digno”.

Es que, según se desprende de los decretos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, el Poder Ejecutivo (PE) destina unos $12.000 millones cada mes al sostenimiento de este servicio, tanto mediante subsidios a las firmas nucleadas en Aetat como por el pago del boleto gratuito para estudiantes y jubilados.

En ese sentido, el diputado Campero instó a revisar alternativas que impliquen un mejor funcionamiento para los usuarios. “En Yerba Buena demostramos que se puede hacer algo diferente. Hoy contamos con cuatro líneas de colectivos municipales, equipadas con aire acondicionado y calefacción. Y eso que hicimos en Yerba Buena, hay que hacerlo en Tucumán. El legislador José ‘Pepe’ Seleme tiene una propuesta para lanzar un sistema similar”, profundizó el líder de Cambia Tucumán.

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